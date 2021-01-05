В Лоевском районе парень решил поднять новогоднее настроение любимой - и украл у соседей две елки

Источник материала: Tut.by

Жительница Лоевского района установила у себя во дворе две новогодние елки — а наутро они исчезли. О том, что было дальше, рассказали в УВД.



Фото: УВД Гомельского облисполкома

В канун католического Рождества 18-летний житель Лоева приехал к девушке в деревню Бывальки. Впереди праздники, настроение приподнятое, не хватало лишь елки. А вот у соседей прямо во дворе были установлены целых две искусственные ели. Парень решил порадовать возлюбленную — и уже вечером елки красовались в доме девушки.

А на следующий день в деревню приехала милиция: хозяйка пропавших елей написала заявление. И молодым людям стало не до праздника: соседские ели они сперва спрятали в подвал, а как стемнело — подбросили во двор владелице, надеясь, что на этом все и успокоится. Но милиция продолжала поиски воришек, и во дворе девушки сотрудники обнаружили обломанную ветку от новогоднего украшения. Отпираться стало бессмысленно.

В отношении парня возбудили уголовное дело за кражу.