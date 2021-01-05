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Швед: дворовые акции оплачены иностранными спонсорами
05.01.2021 12:41 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Генпрокуратура считает, что большинство дворовых акций осуществляются за деньги иностранных спонсоров, и теперь перед ней стоит задача выявления и пресечения таких акций. О фактах
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По словам Шведа, при назначении его генпрокурором в 2020 году Александр Лукашенко поставил задачу – прекратить «любые факты дестабилизации общественной безопасности».
Это значит, что будут наказаны все, кто «в той или иной форме замахнулись на общественную безопасность, на представителей государства, на представителей правоохранительной системы».
В Генпрокуратуре выработали меры для обеспечения идентификации всех участников массовых беспорядков, и лиц, которые «совершали в этой связи преступные деяния». Швед уверил, что сегодня ситуация на улицах Минска и других городов абсолютно стабильная, но успокаиваться рано. Он рассказал, что как только Генпрокуратура переквалифицировала факты нарушения порядка «как "терроризм" по этим фактам, их стало в 10 раз меньше».
«Для себя поставили и еще ряд задач, которые также необходимо выполнять в этом контексте. В частности, это вопросы, связанные с выявлением и пресечением так называемых фактов дворовых протестных акций», - сообщил генпрокурор.
Он уверен, что большинство локальных акций «осуществляется за деньги иностранных спонсоров».
При этом Швед не упомянул ни словом факты пыток, издевательств со стороны силовиков по отношению к мирным жителям. Напомним, в Беларуси не заведено ни одного уголовного дела по этим фактам.
Напомним, уличные протесты в Беларуси длятся с 9 августа. С наступлением холодов акции в Минске стали локальными и проходят в микрорайонах. Белорусские власти пытаются подавлять протесты любыми способами. Эксперты
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Генпрокуратура считает, что большинство дворовых акций осуществляются за деньги иностранных спонсоров, и теперь перед ней стоит задача выявления и пресечения...
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