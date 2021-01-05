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У гомельских активистов идут обыски. Также силовики пришли в офис общественно-политического центра
05.01.2021 13:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня в Гомеле прошли обыски у местных активистов Василия Полякова и Николая Новикова. Также силовики пришли на Полесскую, 52, где находится офис общественно-политического центра.
У Полякова и Новикова обыски уже закончились. Изъята вся техника. Самих активистов не задерживали.
Обыск в Гомельском общественно-политическом центре продолжается.
Известно, что обыски связаны с
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Известно, что обыски связаны с уголовным делом гомельского активиста Владимира Непомнящих.
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