У гомельских активистов идут обыски. Также силовики пришли в офис общественно-политического центра

Источник материала: Tut.by

Сегодня в Гомеле прошли обыски у местных активистов Василия Полякова и Николая Новикова. Также силовики пришли на Полесскую, 52, где находится офис общественно-политического центра.



Фото: «Гомельская вясна»

У Полякова и Новикова обыски уже закончились. Изъята вся техника. Самих активистов не задерживали.

Обыск в Гомельском общественно-политическом центре продолжается.

Известно, что обыски связаны с уголовным делом гомельского активиста Владимира Непомнящих. По версии следствия он угрожал прокурору на суде над Георгием Василенко , который 16 августа на площади Ленина в Гомеле сменил государственный флаг на бело-красно-белый.