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Доступное жилье для сипухи. Как увлеченные парни заманивают в Беларусь очень красивых сов
05.01.2021 13:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусский орнитолог Денис Китель —
Мы — в агрогородке Вистычи, что в 11 километрах севернее Бреста. Население здесь — меньше тысячи человек, застройка малоэтажная. Главную местную достопримечательность — Крестовоздвиженскую церковь — видно практически из любой точки.
Денис Китель с коллегами-орнитологами паркуется возле забора историко-культурной ценности, открывает заваленный чем угодно багажник и переносит в храм части будущего сипушатника. Строительные материалы и инструменты орнитологи несут под вздохи прихожанки, которая жалуется на голубей и переживает, чтобы от сов мусора не прибавилось. Денис ее успокаивает: мол, мусора от сипух больше не станет, а голуби исчезнут, как только закончится ремонт крыши и будут замурованы все отверстия, через которые те попадают на чердак.
«В той же Польше их намного больше»
Украшенная к Рождеству церковь встречает нас запахом ладана, к которому примешиваются хвойные нотки от закутанных в мишуру елей у алтаря, а Денис, не умолкая, рассказывает про сипух.
— В Польше они часто гнездятся на чердаках костелов, — Денис говорит и надевает на плечи туристический рюкзак со строительными инструментами. — Храмы они выбирают, так как это высокие здания. В прошлом году мы объезжали ближайшие к Бресту населенные пункты с церквями, показывали фотографии сипух и спрашивали людей, видели ли они здесь такую птицу. Батюшка Анатолий Пашкевич в Вистычах вспомнил, что года три назад в храм одна такая залетала. Мы предложили установить под крышей два домика. Он был не против. А там мы ему еще и пустельгу показали, которая живет под крышей храма.
Зачем Денису сипухи — понятно. Орнитолог все-таки. А вот на кой они сдались вистычанам и жителям соседних деревень? На этот вопрос у Дениса есть несколько ответов. Во-первых, сипухи красивые: лицевой диск у птицы в виде сердечка, а животик либо белый, либо рыжий. Во-вторых, их голос похож на человеческий храп — ничего непривычного для местных. Тоже, согласитесь, весомый аргумент! В-третьих, сипухи охотятся на грызунов — чем помогают аграриям в нашей нескончаемой битве за урожай. В-четвертых, одна такая совиная пара будет привлекать в Вистычи не меньше туристов, чем та же Крестовоздвиженская церковь. Это, правда, неточно.
Вообще же пока сипуха в Беларуси — редчайший вид. По словам Дениса, сейчас в стране известна лишь одна пара: гнездится в Мостовском районе Гродненской области. Ежегодно единичных залетных особей видят в в юго-западных районах Брестской области. А в позапрошлом году сипуха вон даже через открытую форточку
— В той же Польше их намного больше. Это потому что у нас система ведения сельского хозяйства сильно отличается, — говорит Денис. — В Польше много фермеров-частников и высокая мозаичность полей, то есть всегда есть в наличии и зерновые, и сенокосы с пастбищами. Когда много маленьких полей, то птица может выбирать, где ей охотиться. У нас же все общее, колхозное, монокультурное. Кроме того, на маленьких полях есть где спрятаться ее добыче — мышам, другим грызунам. А в огромном распаханном поле «корму» негде жить, а сипухе, соответственно, нечего есть. Еще одно важное преимущество поляков: у них фермы с чердаками — а сипухи именно там и предпочитают гнездиться. Ну и денежный вопрос, конечно. В Польше хорошая система поддержки природоохранных инициатив. Грубо говоря, фермер может подать заявку на проект по сохранению на своей территории условной сипухи — и получить грантовые деньги на его реализацию.
«А еще тут куница живет»
Денис с коллегами берут в руки деревянные панели, инструменты — и по узкой винтовой лестнице поднимаются на чердак церкви. Кирпичный лаз ближе к верху сужается до размеров тоннеля на детской игровой площадке. Двигаться приходится чуть ли не ползком. Под крышей ступаем по новым деревянным балкам ближе к фасадной части здания. Под нами — своды потолка, местами засыпанные ветками и сухой листвой, которые нанесли сюда галки.
— А еще тут куница живет, — показывает Денис на скорлупу от куриных яиц и следы жизнедеятельности зверька.
Под крышей орнитологи собирают из панелей птичий домик. Материалы и инструменты для работы Денис закупил на средства, собранные на краудфанд-платформе Ulej еще в 2018 году. Тогда их проект по строительству сипушатников поддержали 180 человек. За несколько месяцев Денису с единомышленниками удалось собрать 4651 рубль — почти в три раза больше, чем планировали. Хотели построить и установить 20 домиков, сейчас счет перевалил уже за 30 — и работа продолжается.
— Домики мы поставили на фермах в Каменецком, Малоритском, Брестском, Гродненском районах. Что касается сакральных сооружений, то работа по этим строениям только начинается: вот разместили гнездовье в костеле в деревне Чернавчицы. Храм в Вистычах — второй наш объект. Периодически объезжаем все места и проверяем домики. Пока следов гнездования нет, — грустит Денис.
«Чем больше поставим домиков, тем выше вероятность, что сипухи их заселят»
Монтаж «панельного сипушатника» занимает около часа. Проект типовой — точно такие же домики устанавливают в Польше и других европейских странах. Внешне прямоугольный сипушатник напоминает собачью будку: домик состоит из одной просторной комнаты и «предбанника», задача которого — затемнить «жилое помещение».
— Сипухи могут иметь два выводка за сезон. Семьи у них большие — до десяти птенцов, поэтому домик должен быть просторный.
Первый домик орнитологи подвешивают напротив вентиляционного отверстия на высоте около метра — чтобы до него не добралась куница. Второй размещают под крышей бокового фасада.
— Создавать семью сипухи начинают ранней весной, а значит, домики нужно развешивать зимой. К этой весне, скорее всего, его не заселят. В лучшем случае птица здесь появится весной следующего года.
— А если не появится?
— Будем дальше ставить домики. Опыт европейских коллег показывает, что установка гнездовий реально влияет на увеличение численности сипух. Чем больше поставим домиков, тем больше вероятность, что сипухи их заселят. Ждем.
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