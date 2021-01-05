Белорусы стали чаще покупать новогодние деревья в кадках

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 янв – Sputnik. Больше 133 тысяч елок купили белорусы на елочных базарах в канун праздников, сообщили в министерстве лесного хозяйства.

При этом жители страны стали чаще отдавать предпочтение не срубленным деревцам, а елкам в кадках. В этом году было продано больше трех тысяч таких новогодних деревьев.

Причем одними только елками предпраздничные интересы белорусов не ограничиваются, в этом году покупали также сосны и пихты.

"Наиболее активно живые атрибуты праздника в нынешнем году покупали жители Минской и Гродненской областей – здесь реализовано более 30 и 27,5 тысяч деревьев соответственно", - рассказали в Минлесхозе.

Вырос спрос и на предновогодние букеты – за предпраздничные дни купили больше 3,7 тысяч таких композиций.

А в последние дни старого года спрос на елочки особенно вырос: только с 28 по 31 декабря по всей стране продали больше 46 тысяч деревьев.

Кстати, в этом году Минлесхоз поощрял покупку елочек в кадках. Прошла акция "Сохрани символ праздника". Лесхозы предлагали сохранить купленные деревца до весны - на балконе или даче - и высадить их в ближайшем лесничестве во время акции "Неделя леса" весной.

Как ухаживать до весны за новогодним деревцем, можно было прочитать в памятке, которую давали вместе с елкой. А если памятки у вас нет, читайте на Sputnik, как продлить елке жизнь .

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