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Белорусы стали чаще покупать новогодние деревья в кадках
05.01.2021 13:29 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 янв – Sputnik. Больше 133 тысяч елок купили белорусы на елочных базарах в канун праздников, сообщили в министерстве лесного хозяйства.
© Sputnik / Александр Кряжев
При этом жители страны стали чаще отдавать предпочтение не срубленным деревцам, а елкам в кадках. В этом году было продано больше трех тысяч таких новогодних деревьев.
Причем одними только елками предпраздничные интересы белорусов не ограничиваются, в этом году покупали также сосны и пихты.
"Наиболее активно живые атрибуты праздника в нынешнем году покупали жители Минской и Гродненской областей – здесь реализовано более 30 и 27,5 тысяч деревьев соответственно", - рассказали в Минлесхозе.
Вырос спрос и на предновогодние букеты – за предпраздничные дни купили больше 3,7 тысяч таких композиций.
А в последние дни старого года спрос на елочки особенно вырос: только с 28 по 31 декабря по всей стране продали больше 46 тысяч деревьев.
Кстати, в этом году Минлесхоз поощрял покупку елочек в кадках. Прошла акция "Сохрани символ праздника". Лесхозы предлагали сохранить купленные деревца до весны - на балконе или даче - и высадить их в ближайшем лесничестве во время акции "Неделя леса" весной.
Как ухаживать до весны за новогодним деревцем, можно было прочитать в памятке, которую давали вместе с елкой. А если памятки у вас нет, читайте на Sputnik,
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Даже покупку елки белорусы склонны откладывать на последний момент – в этом году за четыре предновогодних дня скупили больше 46 тысяч деревьев.
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