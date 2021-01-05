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В Дрибине снова осудили активиста из Горок. За что на этот раз - родные не знают
05.01.2021 13:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Дрибине суд дал 15 суток ареста местному активисту Андрею Юркову,
Суд Дрибинского района вынес решение по делу Юркова 4 января. До него с августа 2020-го Юрков
Дрибинские и горецкие активисты не знают, за что конкретно получил свои очередные сутки Юрков в этот раз, так как на суде никто из них не присутствовал. Не получилось попасть на суд и у родных Андрея. В зал суда Юркова доставили прямо из ИВС, где он отбывал предыдущее наказание — 5 суток ареста.
Друзья Юркова полагают, что причиной для очередного ареста стало видео, которое накануне нового года активист выложил на своей странице в социальной сети. На видео Юрков на лыжах и в бело-красно-белом шарфе высказывает уверенность в неминуемой победе противников действующей власти. Ранее горецкие друзья Юркова склонялись к мысли, что именно за это видео Андрею дали предыдущие 5 суток ареста. В любом случае, узнать о настоящих причинах задержания можно будет только после освобождения активиста.
За участие в акциях протеста Андрея Юркова в ноябре 2020 года уволили с работы в учхозе горецкого сельхозуниверситета.
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Андрей Юрков уже провел под арестом 62 суток.
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