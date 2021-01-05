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В Дрибине снова осудили активиста из Горок. За что на этот раз - родные не знают

05.01.2021 13:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Дрибине суд дал 15 суток ареста местному активисту Андрею Юркову, пишет 6tv.by. За что — ни друзья, ни родные не знают.


Андрей Юрков на одной из акций протеста в Горках. Фото: Александр Храмко, horki.info

Суд Дрибинского района вынес решение по делу Юркова 4 января. До него с августа 2020-го Юрков уже отсидел более 60 суток административного ареста за участие в акциях протеста.

Дрибинские и горецкие активисты не знают, за что конкретно получил свои очередные сутки Юрков в этот раз, так как на суде никто из них не присутствовал. Не получилось попасть на суд и у родных Андрея. В зал суда Юркова доставили прямо из ИВС, где он отбывал предыдущее наказание — 5 суток ареста.

Друзья Юркова полагают, что причиной для очередного ареста стало видео, которое накануне нового года активист выложил на своей странице в социальной сети. На видео Юрков на лыжах и в бело-красно-белом шарфе высказывает уверенность в неминуемой победе противников действующей власти. Ранее горецкие друзья Юркова склонялись к мысли, что именно за это видео Андрею дали предыдущие 5 суток ареста. В любом случае, узнать о настоящих причинах задержания можно будет только после освобождения активиста.

За участие в акциях протеста Андрея Юркова в ноябре 2020 года уволили с работы в учхозе горецкого сельхозуниверситета.

 
 
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