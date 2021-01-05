«Прошу учесть, что сейчас «Год народного единства». Как брестчанина судили за репост клеветы про командира ОМОНа

Источник материала: Tut.by

5 января суд в Бресте начал рассмотрение уголовного дела о клевете на командира брестского ОМОНа Максима Миховича.



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Обвиняемый — 28-летний житель Бреста Максим Смирнов. Образование среднее специальное, женат, работает, ранее к уголовной ответственности не привлекался.

По версии следствия, 14 сентября он перепостил в один из телеграм-чатов сообщение с порочащей Миховича информацией, содержащей заведомо ложные обвинения в превышении власти и убийстве, которые не соответствуют действительности.

Смирнова обвиняют в распространении в интернете заведомо ложных сведений, содержащих обвинение в совершении тяжкого и особо тяжкого преступлений. Санкция статьи предусматривает штраф, исправработы, арест или до трех лет ограничения свободы.

Максим Смирнов в суде свою вину признал и извинился перед потерпевшим. Говорит, репостнул «не подумав».

— Я не хотел, чтобы такая ситуация сложилась. Не хотел вашу честь опорочить. Я понимаю, что вы — сотрудник очень достойный уважения и свою должность получили не просто так, а за определенные достойные действия. Еще раз извините меня. Я не подумал. Просто нажал кнопку.

Потерпевший Максим Михович сообщил, что о клевете, которую перепостил обвиняемый, он узнал от сотрудников управления собственной безопасности. Максима Смирнова командир ОМОНа попросил не наказывать строго — учесть, что 2021 год объявлен «Годом народного единства». Материальных претензий он не предъявлял.

Обвинение попросило для Максима Смирнова 2 года «химии» — ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Приговор Смирнову огласят 6 января.

Напомним, в октябре ЕС опубликовал имена тех, кто вошел в санкционный список . В нем значатся представители МВД и КГБ, а также члены ЦИК. Среди них есть и командир брестского ОМОНа Максим Михович, сообщает официальный журнал Европейского союза . Ему же в конце прошлого года Александр Лукашенко вручил государственную награду .