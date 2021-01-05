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«Прошу учесть, что сейчас «Год народного единства». Как брестчанина судили за репост клеветы про командира ОМОНа
05.01.2021 14:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
5 января суд в Бресте начал рассмотрение уголовного дела о клевете на командира брестского ОМОНа Максима Миховича.
Обвиняемый — 28-летний житель Бреста Максим Смирнов. Образование среднее специальное, женат, работает, ранее к уголовной ответственности не привлекался.
По версии следствия, 14 сентября он перепостил в один из телеграм-чатов сообщение с порочащей Миховича информацией, содержащей заведомо ложные обвинения в превышении власти и убийстве, которые не соответствуют действительности.
Смирнова обвиняют в распространении в интернете заведомо ложных сведений, содержащих обвинение в совершении тяжкого и особо тяжкого преступлений. Санкция статьи предусматривает штраф, исправработы, арест или до трех лет ограничения свободы.
Максим Смирнов в суде свою вину признал и извинился перед потерпевшим. Говорит, репостнул «не подумав».
— Я не хотел, чтобы такая ситуация сложилась. Не хотел вашу честь опорочить. Я понимаю, что вы — сотрудник очень достойный уважения и свою должность получили не просто так, а за определенные достойные действия. Еще раз извините меня. Я не подумал. Просто нажал кнопку.
Потерпевший Максим Михович сообщил, что о клевете, которую перепостил обвиняемый, он узнал от сотрудников управления собственной безопасности. Максима Смирнова командир ОМОНа попросил не наказывать строго — учесть, что 2021 год объявлен «Годом народного единства». Материальных претензий он не предъявлял.
Обвинение попросило для Максима Смирнова 2 года «химии» — ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.
Приговор Смирнову огласят 6 января.
Напомним, в октябре ЕС опубликовал имена тех, кто
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«Прошу учесть, что сейчас «Год народного единства». Как брестчанина судили за репост клеветы про командира ОМОНа
Потерпевший попросил суд не наказывать обвиняемого строго, так как Александр Лукашенко объявил 2021-й «Годом народного единства».
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