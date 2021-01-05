В Витебске судили пенсионера с палочкой: милиция считает, что это он повесил БЧБ-флаг на скульптуру медведя

Источник материала: Tut.by

​Суд Октябрьского района Витебска 5 января рассмотрел административное дело 66-летнего пенсионера Чеслава Солодкого, которого обвиняли в участии в несанкционированном шествии, а также в том, что он повесил на уличную скульптуру медведя БЧБ-флаг.



Чеслав Солодкий. Фото: Татьяна Матвеева, TUT.BY

Милиция составила на пенсионера — бывшего военного юриста, инвалида второй группы — два протокола. По первому Чеслав Солодкий 16 декабря «принял активное участие в несанкционированном уличном шествии по улице Берестеня в компании граждан, которые несли бело-красно-белые полотнища и плакаты, скандировали лозунги».

— Вы несли бело-красно-белое полотнище в компании граждан? — уточнил у Солодкого судья Владимир Цариков.

— Это не полотнище, это сцяг, наша святыня. Но я его не нес. Я не ношу с собой в город сцяг, сейчас такое время, что человека могут обыскать прямо на улице, — ответил пенсионер.

Чеслав Солодкий перенес три инсульта, ходит с тростью. Он пояснил суду, как оказался 16 декабря на улице Берестеня:

— Я каждый день хожу на длительные прогулки, для здоровья. В тот день увидел людей с флагами, присоединился к ним. Как я уже говорил, сцяг для меня — святыня. Я шел и за него просто держался. Мне было приятно прикоснуться к флагу, под которым я когда-то приносил присягу — как и многие государственные служащие в начале 1990-х. Но я шел в компании горожан совсем недолго, буквально 20 секунд.

По второму протоколу витеблянин вечером 17 декабря «провел пикетирование путем размещения бело-красно-белого полотнища на искусственной декоративной уличной скульптуре медведя на Московском проспекте, 68».



Иллюстративное фото. На центральных улицах Витебска стоят уличные скульптуры из искусственной травы, в основном, это различные животные: дельфин, лошадь, львы, медведь, зубр и т.д. Осенью 2020 года, во время протестов против итогов выборов, неизвестные начали вывешивать на них национальную символику. Бело-красно-белый флаг на скульптуре лошади возле ВГТУ. Фото t.me/vitebsk_power

Чеслав Солодкий пояснил, что возле этой скульптуры он не находился, а БЧБ-флага у него с собой не было.

— Я даже не знаю, где в городе такая скульптура.

Свидетель, 65-летняя пенсионерка Тамара Ильина, рассказала суду, что 17 декабря встретила на Московском проспекте своего знакомого Чеслава Солодкого: не возле скульптуры медведя, а на пешеходной дорожке.

— Я увидела, что на скульптуре висит бело-красно-белый флаг, остановилась, чтобы сфотографировать это. А Чеслав пошел дальше, не обратил даже внимания на эту скульптуру. Кто повесил на нее флаг, я не знаю.

Примерно через пять минут Тамара Ильина догнала Солодкого, и к ним подошел милиционер. Он велел пенсионерам Солодкому и Ильиной, а также еще двум прохожим женщинам пройти в служебный автомобиль. По мнению милиции, эти четыре человека и могли повесить на скульптуру медведя флаг.

Из милиции Тамару Ильину и еще двух задержанных женщин доставили в ИВС, где они провели сутки до суда. Чеслава Солодкого из райотдела отвезли в больницу:

— Я лежал на скамейке в милицейской машине. Потом вызвали скорую, меня из РОВД доставили в областную больницу, там медики поставили диагноз: гипертонический криз. После этого еще лечили дома, ставили капельницы.

Судья Владимир Цариков рассматривал дело три часа. В итоге признал Чеслава Солодкого виновным по ч. 1 ст. 23.34 КоАП и оштрафовал его на 12 базовых (348 рублей).

Милиция арестовала у пенсионера мобильный телефон, судья отменил это постановление.