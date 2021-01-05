«Хотел отомстить за насилие». Судят могилевчанина, который разбросал саморезы на парковках силовиков

Источник материала: Tut.by

Начался суд по делу о хулиганстве в отношении могилевчанина Сергея Базука, сообщает 6tv.by. Мужчину обвиняют в том, что он разбросал на парковках силовых ведомств саморезы. В результате, по данным следствия, была проколота шина машины Комитета госконтроля.



Скриншот видео МВД

Дело Сергея Базука рассматривает суд Ленинского района Могилева. Ему вменяют два эпизода хулиганства — так его действия квалифицировало следствие. Первый касается 26 октября 2020 года, когда 49-летний могилевчанин рано утром рассыпал саморезы на стоянке возле УВД. Второй — 11 ноября: тогда Базук также утром до начала рабочего дня, идя пешком по центру города, высыпал саморезы у ворот Комитета госконтроля, управления по борьбе с организованной преступностью и управления Следственного комитета.

На вопросы прокурора обвиняемый ответил, что своими действиями он намеревался повредить шины служебных автомобилей этих структур власти и тем самым выразить протест против насилия силовиков в отношении мирных демонстрантов, не согласных с результатами президентских выборов. Сам Сергей Базук также не согласен с данными результатами, считая, что они завышены в пользу действующего президента и занижены — в отношении Светланы Тихановской.

Согласно ответам подсудимого, особое его неприятие вызвали действия тогдашнего начальника ГУБОПиКа Николая Карпенкова, разбившего дубинкой стеклянные двери в минском кафе, где прятались мирные демонстранты. Напомним, Лукашенко недавно повысил Карпенкова до замминистра внутренних дел.

Негативное отношение к СК Базук объяснил тем, что ведомство фактически отказывается возбуждать уголовные дела по фактам избиений и убийств граждан, выразивших свой протест против действующей власти. Схожая с СК позиция, по мнению подсудимого, и у МВД.

Обвиняемый также указал, что обезличивание силовиков, скрывавших свои лица во время задержаний участников мирных акций, а также во время судебных разбирательств, где они были якобы свидетелями, развязало руки криминальным элементам. По его словам, преступники, аналогичным образом пряча лица и переодеваясь в камуфляжную одежду, грабят и избивают людей.

На вопрос судьи Оксаны Ратниковой, обращался ли подсудимый ранее в данные структуры со своими проблемами, Базук ответил утвердительно, назвав КГК и прокуратуру. При этом он сообщил, что на свои обращения получал лишь пустые отписки.

Сергей Базук утверждает, что мысль разбросать саморезы, которые ему достались в счет зарплаты с предыдущего места работы, у него возникла спонтанно, и никто его к этим действиям не подталкивал.

Вину он признал, заявил, что раскаивается.

Ущерб, который был нанесен действиями Базука — прокол одной шины одного из служебных автомобилей — возмещен, заявил в свою очередь адвокат подсудимого Сергей Корытко. Причем потерпевшему, которым выступает сотрудник КГК Костоломов, было перечислено 30 рублей, хотя насчитанная сумма ущерба была в 3 раза меньшей.

Следующее заседание по делу назначено на 20 января.