Откроют в 2023 году. Что будет в строящейся большой поликлинике в гродненской Ольшанке

Источник материала: Tut.by

В Гродно в микрорайоне Ольшанка строят новую многопрофильную поликлинику. Она будет обслуживать и детей, и взрослых, а также здесь откроют женскую консультацию. Обещают, что поликлиника заработает уже в 2023 году. Как сейчас идет строительство, посмотрел телеканал «Гродно Плюс».



Фото: скрин с видео

Новая поликлиника должна снизить нагрузку на другие медучреждения микрорайона. Сейчас здесь работает только одна взрослая и две детские амбулатории. Строительство новой поликлиники началось в феврале 2020 года. Сейчас на стройке идет работа сразу на трех блоках.

— Стоимость строительства поликлиники составляет 28 млн рублей, подрядные работы — 20,7 млн. На 2020-й год выделено из областного бюджета 3 млн 188 тыс. рублей. Коробки зданий блоков «Б» и «В» закончены, ведутся внутренние отделочные, электромонтажные и сантехнические работы. В блоке «А» будут находиться приемные отделения для детей и взрослых. Здесь заканчиваются работы по возведению здания, — рассказал заместитель главного инженера управления капитального строительства Гродно Вячеслав Шандроха.

Сейчас в микрорайоне Ольшанка проживает около 30 тысяч человек — и по прогнозам специалистов в ближайшие 10 лет эта цифра увеличится вдвое, поэтому поликлиника здесь очень нужна. Она, кстати, будет многопрофильной: здесь откроют детское и взрослое отделения, а также женскую консультацию.