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Стало известно, когда будет сдан столичный долгострой "Тамбаза"

05.01.2021 15:37 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 янв – Sputnik. Дом-стену бывшего долгостроя "Тамбаза" сдадут в начале 2022 года, сообщил официальный Telegram-канал Мингорисполкома во вторник.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Глава администрации Советского района Сергей Хильман отметил, что на объекте трудятся 180 строителей. Они утепляют фасад, ведут кладочные, сантехнические и штукатурные работы. "В конце этого – начале 2022-го планируем полностью завершить строительство", - подчеркнул он.

Что произошло?

Строительство жилого комплекса "Аркадия" застройщика "Тамбаз" было приостановлено весной 2017 года. Несколько раз представители компании обещали возобновить строительство, но этого не произошло.

В 2018 году президент Беларуси подписал указ о смене застройщика по долгостроям ООО "Тамбаз".

Частный застройщик, который начинал строительство жилого комплекса, обанкротился, и городские власти решили достроить объект силами УКС Советского района. Многоэтажку-столбик по улице Богдановича сдали в эксплуатацию в октябре прошлого года.

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Теги: Минск
 
 
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На данный момент на объекте трудятся 180 строителей, которые утепляют фасад, ведут кладочные, сантехнические и штукатурные работы.
 
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