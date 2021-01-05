26 лет - и всё. Перестала выходить независимая газета «Вольнае Глыбокае»

Источник материала: Tut.by

С 1 января 2021-го перестала выходить газета «Вольнае Глыбокае» — единственное зарегистрированное независимое издание в Витебской области. Год назад вышел 1000-й номер газеты, ей исполнилось 25 лет, сообщает «Радыё Рацыя».



Владимир Скрабатун

«Вольнае Глыбокае» просуществовало ровно 26 лет, его последний номер как раз готовился к католическому Рождеству и вышел в канун Нового года, 31 декабря.

Над созданием и распространением газеты в последнее время работала практически только семья главного редактора и издателя Владимира Скрабатуна.

— Больно, но газету пришлось закрыть из-за финансовых проблем, — объясняет Надежда Малиновская, распространитель издания и дочь главного редактора. — Папа, мама, я и сестра уже несколько лет работали на голом энтузиазме. Но если раньше газета сама себя окупала, пусть даже мы вчетвером работали просто за идею, то сейчас мы не можем даже заработать на типографские услуги.

Владимир Скрабатун считает, что сохранить издание вряд ли возможно, даже несмотря на сокращение тиража.

— По 900 экземпляров я не вижу смысла публиковать газету. 900 экземпляров или миллион — работа для нас одинаковая. Печать 900 экземпляров стоит 435 рублей. А если бы тираж был 2 тысячи? Это стоило бы уже тысячу рублей. Где взять такие деньги? У нас не так много рекламы.

Владимир Скрабатун говорит, что руки не опускает и будет работать над продвижением электронной версии газеты — vglybokaye.by .

В последнее время «Вольнае Глыбокае» имело тираж 900 экземпляров, в лучшие времена — 5000.

Для жителей Глубокого и жителей окрестных районов на западе Витебщины газета была интересна в первую очередь краеведческими материалами и местными объявлениями.