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Украла у Лютера Кинга: Камалу Харрис подозревают в плагиате
05.01.2021 16:17 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 янв – Sputnik. Вице-президент США Камала Харрис "позаимствовала" факт из биографии Мартина Лютера Кинга, о котором он рассказывал в 1965 году журналу Playboy, сообщает
Интервью с Харрис, опубликованное в американском журнале Elle повествует о том, как маленькая Камала выпала из коляски. Инцидент произошел на марше активистов, куда родители Харрис отправились вместе с ней. Ранее вице-президент США упоминала о том, что ее мама и папа участвовали в движении за гражданские права в Штатах в 1960-е годы.
Хотела свободы
Во время акции Камала выпала из коляски, так как на той не было никаких специальных креплений. Родители заметили исчезновение дочери лишь спустя некоторое время. Когда они вернулись за маленькой Харрис, девочка плакала.
Чтобы успокоить ребенка, ее мама спросила, чего хочет Камала. Девочка ответила: "fweedom" (искаженное "freedom" – "свобода" – Sputnik).
Версия Лютера Кинга
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
В 1965 году активист давал интервью американскому Playboy, в котором рассказал о произошедшем с ним в городе Бирмингем (штат Алабама).
История практически повторяет озвученную Харрис версию, за исключением действующих лиц. Девочка в рассказе Лютера Кинга - маленькая афроамериканка, которая шла на марш вместе с мамой. К ним подошел белый полицейский и грубо спросил у девочки, чего та хочет. Ответом было слово "fweedom".
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Вице-президент США в одном из интервью поделилась историей из детства, почти полностью идентичной с рассказом знаменитого проповедника.
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