Украла у Лютера Кинга: Камалу Харрис подозревают в плагиате

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 янв – Sputnik. Вице-президент США Камала Харрис "позаимствовала" факт из биографии Мартина Лютера Кинга, о котором он рассказывал в 1965 году журналу Playboy, сообщает Fox News .

Интервью с Харрис, опубликованное в американском журнале Elle повествует о том, как маленькая Камала выпала из коляски. Инцидент произошел на марше активистов, куда родители Харрис отправились вместе с ней. Ранее вице-президент США упоминала о том, что ее мама и папа участвовали в движении за гражданские права в Штатах в 1960-е годы.

Хотела свободы

Во время акции Камала выпала из коляски, так как на той не было никаких специальных креплений. Родители заметили исчезновение дочери лишь спустя некоторое время. Когда они вернулись за маленькой Харрис, девочка плакала.

Чтобы успокоить ребенка, ее мама спросила, чего хочет Камала. Девочка ответила: "fweedom" (искаженное "freedom" – "свобода" – Sputnik).

Версия Лютера Кинга

Один из пользователей соцсетей, а затем и журналисты обнаружили схожую историю в биографии проповедника и общественного деятеля Мартина Лютера Кинга.

В 1965 году активист давал интервью американскому Playboy, в котором рассказал о произошедшем с ним в городе Бирмингем (штат Алабама).

История практически повторяет озвученную Харрис версию, за исключением действующих лиц. Девочка в рассказе Лютера Кинга - маленькая афроамериканка, которая шла на марш вместе с мамой. К ним подошел белый полицейский и грубо спросил у девочки, чего та хочет. Ответом было слово "fweedom".

Читайте также: