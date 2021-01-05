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БРСМ на Всебелорусское народное собрание представит 140 человек
05.01.2021 16:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПродолжается подготовка к главному форуму пятилетия - Всебелорусскому народному собранию. Сейчас активно идет выдвижение делегатов. Со своими кандидатурами сегодня определялись в Центральном комитете Белорусского республиканского союза молодежи. С учетом эпидситуации пленум прошел в онлайн-формате. Избрано 140 делегатов.
Напомним, VI Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля и соберет 2700 участников и приглашенных лиц.
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Продолжается подготовка к главному форуму пятилетия - Всебелорусскому народному собранию. Сейчас активно идет выдвижение делегатов. Со своими кандидатурами...
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