ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Столичному квадратному метру эксперты прогнозируют падение в цене

05.01.2021 16:43 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Столичному квадратному метру аналитики прогнозируют падение в цене, а недвижимому рынку - минимальное количество сделок за последние 10 лет. Эксперты считают: сейчас собственники жилья в Минске не готовы продавать его дешево, а клиенты не хотят покупать по предложенным ценам. Добавим, в 2020 году рынок жилья вел себя лихорадочно: было отмечено максимальное количество совершенных сделок в первом полугодии и резкое падение во втором. 
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Столичному квадратному метру аналитики прогнозируют падение в цене, а недвижимому рынку - минимальное количество сделок за последние 10 лет. Эксперты считают:...
 
Новости дня
Новости общества
 
У гомельских активистов идут обыски. Также силовики пришли в офис общественно-политического центра
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

04.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика