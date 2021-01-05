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Столичному квадратному метру эксперты прогнозируют падение в цене
05.01.2021 16:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСтоличному квадратному метру аналитики прогнозируют падение в цене, а недвижимому рынку - минимальное количество сделок за последние 10 лет. Эксперты считают: сейчас собственники жилья в Минске не готовы продавать его дешево, а клиенты не хотят покупать по предложенным ценам. Добавим, в 2020 году рынок жилья вел себя лихорадочно: было отмечено максимальное количество совершенных сделок в первом полугодии и резкое падение во втором.
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Столичному квадратному метру аналитики прогнозируют падение в цене, а недвижимому рынку - минимальное количество сделок за последние 10 лет. Эксперты считают:...
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