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Е. Бондаренко: Управляют Украиной даже общественные организации США
05.01.2021 16:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДепутаты украинского парламента возмущены уровнем и масштабами иностранного вмешательства в дела страны. Даже термин «внешнее управление» не является точным определением происходящему - на сей раз распоряжения официальному Киеву поступают от Американской торговой палаты.
Елена Бондаренко, депутат Верховной рады Украины: "Последние 7 лет нас с вами так тренируют. Подкинем им еще несколько экспериментов и посмотрим, как они с этим справятся. 7 год ты живешь с ощущением, что ты лабораторный кролик, живущий в огромной лаборатории под названием Украина. Сегодня натолкнулась на информацию, которая повергла меня в очередную волну уныния. Вот страничка Американской торговой палаты - там дают советы, какие именно меры локдауна следует вводить Украине. Только Американский клуб пекинесов не давал Украине руководящие указания. Они предписывают нам, что именно продавать в супермаркетах, где протесты МИДа, что негоже вмешиваться торговцам во внутренние дела страны в то, как нам проводить или не проводить локдаун. Это нарушение дипнорм и вмешательство во внутренние дела. И это даже не Госдеп, не посольство, не послы "Большой семерки" - это Торговая палата!".
Степень несамостоятельности управленцев в Киеве такова, что возникает угроза собственно функционированию государства, считает Елена Бондаренко.
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Депутаты украинского парламента возмущены уровнем и масштабами иностранного вмешательства в дела страны. Даже термин «внешнее управление» не является точным...
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