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По факту пикетирования у станции метро "Восток" в Минске милиция проводит проверку
05.01.2021 16:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ ГУВД накануне поступила информация, что несколько человек приняли участие в несанкционированном пикете, обозначив себя незарегистрированной символикой.
Александр Безбородов, замначальника ООПП Первомайского РУВД г. Минска: "По данной информации начат административный процесс. Сотрудники милиции проводят работу по установлению лиц, принявших участие в несанкционированном массовом мероприятии и привлечении их к установленной законом ответственности".
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В ГУВД накануне поступила информация, что несколько человек приняли участие в несанкционированном пикете, обозначив себя незарегистрированной символикой. ...
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