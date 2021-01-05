ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

По факту пикетирования у станции метро "Восток" в Минске милиция проводит проверку

05.01.2021 16:43 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В ГУВД накануне поступила информация, что несколько человек приняли участие в несанкционированном пикете, обозначив себя незарегистрированной символикой.  

Александр Безбородов, замначальника ООПП Первомайского РУВД г. Минска: "По данной информации  начат административный процесс. Сотрудники милиции проводят работу по установлению лиц, принявших участие в несанкционированном массовом мероприятии и привлечении их к установленной законом ответственности". 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ГУВД накануне поступила информация, что несколько человек приняли участие в несанкционированном пикете, обозначив себя незарегистрированной символикой.   ...
 
Новости дня
Новости общества
 
Брестчанам пообещали на Новый год-2022 живую елку - ее уже начинают искать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

04.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика