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Новогодний праздник для воспитанников дома семейного типа в агрогородке Томашовка Брестского района

05.01.2021 16:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Когда сказка приходит в гости. Новогодний праздник для воспитанников дома семейного типа в агрогородке Томашовка Брестского района. К ним приехали Дед Мороз со Снегурочкой. Всего в доме воспитывают семерых детей. И для самого младшего из них - трехлетнего  Алексея - это первая в жизни новогодняя елка. Организовать праздник с подарками помогли Брестский райисполком, областное отделение Белорусского фонда мира и частные организации. В качестве ответного подарка дети приготовили гостям стихотворения. А еще поделились с Дедом Морозом своими желаниями и планами на 2021 год.

Кирилл Борисевич, воспитанник детского дома семейного типа аг. Томашовка: "В этом учебном году я подтянул хорошо учебу и буду стараться дальше, потому что я решил уходить после девятого класса. Мне надо учиться нормально, чтобы поступить далее".

Лидия Романюк, председатель правления Брестского областного отделения Белорусского фонда мира: "Мы, взрослые, представители общественных организаций во время таких мероприятий получаем не меньшее удовольствие, удовлетворение, чем дети. Мы действительно радуемся, потому что несем детям радость". 

Акция "Наши дети" в Беларуси продлится до 10 января. Подарки и внимание  в Брестской области получат более 5 тысяч маленьких жителей. 

 
 
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Когда сказка приходит в гости. Новогодний праздник для воспитанников дома семейного типа в агрогородке Томашовка Брестского района. К ним приехали Дед Мороз со...
 
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