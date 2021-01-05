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Новогодний праздник для воспитанников дома семейного типа в агрогородке Томашовка Брестского района
05.01.2021 16:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКогда сказка приходит в гости. Новогодний праздник для воспитанников дома семейного типа в агрогородке Томашовка Брестского района. К ним приехали Дед Мороз со Снегурочкой. Всего в доме воспитывают семерых детей. И для самого младшего из них - трехлетнего Алексея - это первая в жизни новогодняя елка. Организовать праздник с подарками помогли Брестский райисполком, областное отделение Белорусского фонда мира и частные организации. В качестве ответного подарка дети приготовили гостям стихотворения. А еще поделились с Дедом Морозом своими желаниями и планами на 2021 год.
Кирилл Борисевич, воспитанник детского дома семейного типа аг. Томашовка: "В этом учебном году я подтянул хорошо учебу и буду стараться дальше, потому что я решил уходить после девятого класса. Мне надо учиться нормально, чтобы поступить далее".
Лидия Романюк, председатель правления Брестского областного отделения Белорусского фонда мира: "Мы, взрослые, представители общественных организаций во время таких мероприятий получаем не меньшее удовольствие, удовлетворение, чем дети. Мы действительно радуемся, потому что несем детям радость".
Акция "Наши дети" в Беларуси продлится до 10 января. Подарки и внимание в Брестской области получат более 5 тысяч маленьких жителей.
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Когда сказка приходит в гости. Новогодний праздник для воспитанников дома семейного типа в агрогородке Томашовка Брестского района. К ним приехали Дед Мороз со...
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