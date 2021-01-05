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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новогодний праздник для воспитанников дома семейного типа в агрогородке Томашовка Брестского района Когда сказка приходит в гости. Новогодний праздник для воспитанников дома семейного типа в агрогородке Томашовка Брестского района. К ним приехали Дед Мороз со...

Когда сказка приходит в гости. Новогодний праздник для воспитанников дома семейного типа в агрогородке Томашовка Брестского района. К ним приехали Дед Мороз со Снегурочкой. Всего в доме воспитывают семерых детей. И для самого младшего из них - трехлетнего Алексея - это первая в жизни новогодняя елка. Организовать праздник с подарками помогли Брестский райисполком, областное отделение Белорусского фонда мира и частные организации. В качестве ответного подарка дети приготовили гостям стихотворения. А еще поделились с Дедом Морозом своими желаниями и планами на 2021 год.Акция "Наши дети" в Беларуси продлится до 10 января. Подарки и внимание в Брестской области получат более 5 тысяч маленьких жителей.