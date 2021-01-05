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«Обнес» более 40 машин. В Гомеле будут судить автовора
05.01.2021 17:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле будут судить 32-летнего уроженца Пинска, который обворовал более 40 автомобилей.
По данным следствия, мужчина уже девять раз привлекался к уголовной ответственности за кражи. Свое последнее наказание отбывал на «химии» в Гомельском районе, а после освобождения остался жить и работать в областном центре.
И снова взялся за старое: на территории Гомеля и области он совершил более 40 краж из автомобилей .
Мужчина подыскивал стоявшие на неохраняемых парковках машины, ночью взламывал замок крышки багажника или водительской двери и забирал из авто все ценное: автомобильные аксессуары, строительные инструменты и материалы, видеорегистраторы, автомагнитолы, топливо. Всего мужчина наворовал на сумму более 13 тысяч рублей.
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По данным следствия, мужчина уже девять раз привлекался к уголовной ответственности за кражи.
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