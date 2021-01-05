ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Обнес» более 40 машин. В Гомеле будут судить автовора

05.01.2021 17:19 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Гомеле будут судить 32-летнего уроженца Пинска, который обворовал более 40 автомобилей.


Фото: Следственный комитет

По данным следствия, мужчина уже девять раз привлекался к уголовной ответственности за кражи. Свое последнее наказание отбывал на «химии» в Гомельском районе, а после освобождения остался жить и работать в областном центре.

И снова взялся за старое: на территории Гомеля и области он совершил более 40 краж из автомобилей .

Мужчина подыскивал стоявшие на неохраняемых парковках машины, ночью взламывал замок крышки багажника или водительской двери и забирал из авто все ценное: автомобильные аксессуары, строительные инструменты и материалы, видеорегистраторы, автомагнитолы, топливо. Всего мужчина наворовал на сумму более 13 тысяч рублей.

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным следствия, мужчина уже девять раз привлекался к уголовной ответственности за кражи.
 
Новости дня
Новости общества
 
Украла у Лютера Кинга: Камалу Харрис подозревают в плагиате
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

04.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика