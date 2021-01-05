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Белорусы попробовали провести пикет на лоджии с зарегистрированным флагом, но и это нельзя
05.01.2021 18:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Во времена правового дефолта белорусы поняли, что за БЧБ-флаги в окнах людей отправляют на «сутки» как за незаконный пикет. Теперь они пытаются выяснить, как провести «пикет» с красно-белым флагом на балконе «законно». А если нельзя с БЧБ, то можно ли с другим — зарегистрированным — флагом? А с «Погоней»? Люди пишут письма чиновникам, на всякий случай уточняя и про бело-красно-белые снежинки. Чиновники присылают странные ответы, а все вместе это похоже на абсурд.
Пикет с БЧБ на балконе — нельзя. А с «Погоней»?
Занимательную переписку ведут с местными властями жители Логойска Наталья и Владимир. Напомним, Владимира в конце ноября арестовали на семь суток за флаг внутри лоджии. Мол, незаконный пикет. После этого Наталья подала заявление на проведение массового мероприятия на балконе. Исполком
На этом история не закончилась. Наталья написала новое заявление на проведение пикета, на этот раз с «Погоней». Она хочет выразить публично свои общественно-политические интересы (и такое право белорусов в законе «О массовых мероприятиях» прописано).
Жительница Логойска указывает, что «герб зарегистрирован в Государственном списке историко-культурных ценностей Республики Беларусь под шифром 73БЛ000004 постановлением Совета Министров 14.05.2007 г. № 578№».
Отметим, впрочем, что в
Наталья объяснила местным властям, что разместить «Погоню» хочет «на остеклении лоджии (с ее внутренней стороны)», в принадлежащей ей по праву собственности квартире.
«Источником финансирования вышеуказанного массового мероприятия являются собственные денежные средства. Дата проведения — 30.12.2020 с 9 час. 00 минут до 20 час. 00 минут. Предполагаемое количество участников массового мероприятия — два: я и мой супруг», — написала Наталья в заявке.
Ответили отказом. Теперь исполкому не нравится заявленное место проведения, с «Погоней» отправляют на стадион. Так и пишут: «В Логойском раоне определено постоянное место для проведения массовых мероприятий (за исключением уличных шествий и демонстраций — городской стадион. Поскольку в заявлении местом проведения пикетирования указана „лоджия“, принято решение об отказе в проведении массового мероприятия».
А если флаг «стопроцентно» зарегистрирован?
Хотел провести «одиночный пикет» на своем балконе житель Новой Боровой Максим.
— 11 декабря я отправил заявление в Минский райисполком на проведение одиночного пикета на своем балконе с использованием бело-красно-белого флага. 16 декабря мне ответили: так как флаг не зарегистрирован, заявление удовлетворению не подлежит, — объясняет Максим.
После этого житель Новой Боровой отправил заявление снова — уже с использованием флага БНП (Белорусского независимого профсоюза горняков, химиков, нефтепереработчиков). Выглядит он
— Мне пришел ответ, что разрешение пикета в частных жилых помещениях не входит в компетенцию Минского райисполкома.
Между тем, закон «О массовых мероприятиях» предписывает подавать заявления о проведении таковых в местный исполнительный и распорядительный орган власти.
— Больше я им ничего не писал, они ж не уполномочены, — подытоживает житель Минского района.
И бонус. Так что там с украшениями на окнах?
Минчанка Ольга адресовала Мингорисполкому большой список вопросов. Девушка просила разъяснить, с каких пор окна и балконы это общественное место, а также может ли она законно повесить на своих окнах поздравление: «С Новым годом» и, например, фигурку деда Мороза?
Мингорисполком прислал обширный ответ. Там два интересных момента. Чиновники подтвердили, что считают пикетированием «размещение на окнах квартир, остеклении балконов (лоджий) незарегистрированной символики, в том числе флагов бело-красно-белой расцветки, для публичной демонстрации гражданами протестных и радикальных настроений».
При этом, пишут городские власти, размещать новогодние украшения в квартирах «при соблюдении норм законодательства» можно.
«При соблюдении норм действующего законодательства, а также общественного правопорядка, вы имеете право размещать новогодние и иные украшения в жилом помещении, собственником которого вы являетесь, или имеете право на проживание. При этом при проведении личных семейных праздников, в том числе украшении к ним жилых помещений, вам необходимо соблюдать нормы общественного правопорядка, не создавая трудностей иным жителям многоквартирного жилого дома, а также предпосылок для ущерба в отношении иных граждан».
Ниже — ответ целиком.
Напомним похожие истории. В Витебске в начале октября суд
В Могилеве в декабре активист подал в горисполком такое же
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Во времена правового дефолта белорусы поняли, что за БЧБ-флаги в их собственных окнах людей отправляют на «сутки» как за незаконный пикет. Теперь они пытаются...
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