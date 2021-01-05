Белорусы попробовали провести пикет на лоджии с зарегистрированным флагом, но и это нельзя

Источник материала: Tut.by

Во времена правового дефолта белорусы поняли, что за БЧБ-флаги в окнах людей отправляют на «сутки» как за незаконный пикет. Теперь они пытаются выяснить, как провести «пикет» с красно-белым флагом на балконе «законно». А если нельзя с БЧБ, то можно ли с другим — зарегистрированным — флагом? А с «Погоней»? Люди пишут письма чиновникам, на всякий случай уточняя и про бело-красно-белые снежинки. Чиновники присылают странные ответы, а все вместе это похоже на абсурд.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Пикет с БЧБ на балконе — нельзя. А с «Погоней»?

Занимательную переписку ведут с местными властями жители Логойска Наталья и Владимир. Напомним, Владимира в конце ноября арестовали на семь суток за флаг внутри лоджии. Мол, незаконный пикет. После этого Наталья подала заявление на проведение массового мероприятия на балконе. Исполком отказал , сославшись на то, что бело-красно-белый флаг «не зарегистрирован в установленном порядке».

На этом история не закончилась. Наталья написала новое заявление на проведение пикета, на этот раз с «Погоней». Она хочет выразить публично свои общественно-политические интересы (и такое право белорусов в законе «О массовых мероприятиях» прописано).

Жительница Логойска указывает, что «герб зарегистрирован в Государственном списке историко-культурных ценностей Республики Беларусь под шифром 73БЛ000004 постановлением Совета Министров 14.05.2007 г. № 578№».

Отметим, впрочем, что в списке официальных геральдических символов герба «Погоня» самого по себе нет, однако он размещен на официально зарегистрированных флагах нескольких белорусских городов.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Наталья объяснила местным властям, что разместить «Погоню» хочет «на остеклении лоджии (с ее внутренней стороны)», в принадлежащей ей по праву собственности квартире.

«Источником финансирования вышеуказанного массового мероприятия являются собственные денежные средства. Дата проведения — 30.12.2020 с 9 час. 00 минут до 20 час. 00 минут. Предполагаемое количество участников массового мероприятия — два: я и мой супруг», — написала Наталья в заявке.

Ответили отказом. Теперь исполкому не нравится заявленное место проведения, с «Погоней» отправляют на стадион. Так и пишут: «В Логойском раоне определено постоянное место для проведения массовых мероприятий (за исключением уличных шествий и демонстраций — городской стадион. Поскольку в заявлении местом проведения пикетирования указана „лоджия“, принято решение об отказе в проведении массового мероприятия».



Фото: читатель TUT.BY Ольга

А если флаг «стопроцентно» зарегистрирован?

Хотел провести «одиночный пикет» на своем балконе житель Новой Боровой Максим.

— 11 декабря я отправил заявление в Минский райисполком на проведение одиночного пикета на своем балконе с использованием бело-красно-белого флага. 16 декабря мне ответили: так как флаг не зарегистрирован, заявление удовлетворению не подлежит, — объясняет Максим.

После этого житель Новой Боровой отправил заявление снова — уже с использованием флага БНП (Белорусского независимого профсоюза горняков, химиков, нефтепереработчиков). Выглядит он так : буквы Б, Н, П по бело-красно-белому флагу. Он официально зарегистрирован в Государственном геральдическом регистре 11.09.2003 под номером В-257.

— Мне пришел ответ, что разрешение пикета в частных жилых помещениях не входит в компетенцию Минского райисполкома.

Между тем, закон «О массовых мероприятиях» предписывает подавать заявления о проведении таковых в местный исполнительный и распорядительный орган власти.

— Больше я им ничего не писал, они ж не уполномочены, — подытоживает житель Минского района.

И бонус. Так что там с украшениями на окнах?



Фото: TUT.BY

Минчанка Ольга адресовала Мингорисполкому большой список вопросов. Девушка просила разъяснить, с каких пор окна и балконы это общественное место, а также может ли она законно повесить на своих окнах поздравление: «С Новым годом» и, например, фигурку деда Мороза?

Мингорисполком прислал обширный ответ. Там два интересных момента. Чиновники подтвердили, что считают пикетированием «размещение на окнах квартир, остеклении балконов (лоджий) незарегистрированной символики, в том числе флагов бело-красно-белой расцветки, для публичной демонстрации гражданами протестных и радикальных настроений».

При этом, пишут городские власти, размещать новогодние украшения в квартирах «при соблюдении норм законодательства» можно.

«При соблюдении норм действующего законодательства, а также общественного правопорядка, вы имеете право размещать новогодние и иные украшения в жилом помещении, собственником которого вы являетесь, или имеете право на проживание. При этом при проведении личных семейных праздников, в том числе украшении к ним жилых помещений, вам необходимо соблюдать нормы общественного правопорядка, не создавая трудностей иным жителям многоквартирного жилого дома, а также предпосылок для ущерба в отношении иных граждан».

Ниже — ответ целиком.





















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Напомним похожие истории. В Витебске в начале октября суд наказал супругов Константина и Татьяну Северинцев — родителей политика Павла Северинца, за «пикетирование в общественном месте», на лоджии собственной квартиры. Муж получил предупреждение, жена — штраф. Татьяна написала в администрацию района запрос , можно ли проводить на балконе «массовые мероприятия». И местные чиновники ответили, что лоджия «не относится к общественному месту», а значит, не подпадает под действие Закона «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь». Соответственно, разрешение местной власти на проведение «массовых мероприятий» на лоджии не требуется.

В Могилеве в декабре активист подал в горисполком такое же уведомление — о том, что собирается провести у себя на балконе пикет, цель — вывесить бело-красно-белый флаг. 21 декабря власти ответили ему: «В связи с тем, что Вами не соблюдены основные требования Закона Республики Беларусь «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь», разрешить проведение пикетирования не представляется возможным.