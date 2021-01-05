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Опубликован проект нового Кодекса об образовании. Что меняется?
05.01.2021 18:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В воскресном эфире
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В новом кодексе записан принцип обязательности общего среднего образования. В действующем документе говорится об обязательности лишь базового образования.
Вводится также понятие дистанционной формы получения образования. По нынешнему кодексу дистанционное образование — это один из видов «заочки». В проекте нового документа сказано, что «образование может быть получено в очной (дневной, вечерней), заочной, дистанционной формах получения образования и в форме соискательства». Дистанционная форма получения образования, по документу, — это «обучение и воспитание, предусматривающие преимущественно самостоятельное освоение содержания образовательной программы обучающимся и взаимодействие обучающегося и педагогического работника на основе использования дистанционных образовательных технологий».
В проекте немного изменены формулировки требований к педагогическим работникам. Сейчас, например, педагогическую деятельность не могут осуществлять:
По проекту нового кодекса педагогическую деятельность не могут осуществлять:
Прочитать проект документа полностью можно
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