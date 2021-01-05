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Опубликован проект нового Кодекса об образовании. Что меняется?

05.01.2021 18:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В воскресном эфире СТВ министр образования Игорь Карпенко заявил, что проект нового Кодекса об образовании направлен в парламент. Документ появился на Национальном правовом портале.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Новый кодекс в парламенте ждали несколько лет. Парламентские слушания по образованию собирались провести еще весной 2018-го.

В новом кодексе записан принцип обязательности общего среднего образования. В действующем документе говорится об обязательности лишь базового образования.

Вводится также понятие дистанционной формы получения образования. По нынешнему кодексу дистанционное образование — это один из видов «заочки». В проекте нового документа сказано, что «образование может быть получено в очной (дневной, вечерней), заочной, дистанционной формах получения образования и в форме соискательства». Дистанционная форма получения образования, по документу, — это «обучение и воспитание, предусматривающие преимущественно самостоятельное освоение содержания образовательной программы обучающимся и взаимодействие обучающегося и педагогического работника на основе использования дистанционных образовательных технологий».

В проекте немного изменены формулировки требований к педагогическим работникам. Сейчас, например, педагогическую деятельность не могут осуществлять:

  • лишенные права заниматься педагогической деятельностью;
  • имеющие судимость;
  • признанные недееспособными или ограниченно дееспособными;
  • не имеющие права заниматься педагогической деятельностью в случаях, предусмотренных законодательными актами.

По проекту нового кодекса педагогическую деятельность не могут осуществлять:

  • лишенные права заниматься педагогической деятельностью;
  • имеющие судимость, которая не снята или не погашена в установленном порядке;
  • не имеющие права заниматься педагогической деятельностью в случаях, предусмотренных законодательными актами;
  • признанные недееспособными или ограниченно дееспособными;
  • имеющие медицинские противопоказания к осуществлению педагогической деятельности.

Прочитать проект документа полностью можно тут.

 
 
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В воскресном эфире СТВ министр образования Игорь Карпенко заявил, что проект нового Кодекса об образовании направлен в парламент. Документ появился на...
 
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