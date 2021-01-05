Опубликован проект нового Кодекса об образовании. Что меняется?

Источник материала: Tut.by

В воскресном эфире СТВ министр образования Игорь Карпенко заявил, что проект нового Кодекса об образовании направлен в парламент. Документ появился на Национальном правовом портале .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Новый кодекс в парламенте ждали несколько лет. Парламентские слушания по образованию собирались провести еще весной 2018-го.

В новом кодексе записан принцип обязательности общего среднего образования. В действующем документе говорится об обязательности лишь базового образования.

Вводится также понятие дистанционной формы получения образования. По нынешнему кодексу дистанционное образование — это один из видов «заочки». В проекте нового документа сказано, что «образование может быть получено в очной (дневной, вечерней), заочной, дистанционной формах получения образования и в форме соискательства». Дистанционная форма получения образования, по документу, — это «обучение и воспитание, предусматривающие преимущественно самостоятельное освоение содержания образовательной программы обучающимся и взаимодействие обучающегося и педагогического работника на основе использования дистанционных образовательных технологий».

В проекте немного изменены формулировки требований к педагогическим работникам. Сейчас, например, педагогическую деятельность не могут осуществлять:

лишенные права заниматься педагогической деятельностью;

имеющие судимость;

признанные недееспособными или ограниченно дееспособными;

не имеющие права заниматься педагогической деятельностью в случаях, предусмотренных законодательными актами.

По проекту нового кодекса педагогическую деятельность не могут осуществлять:

лишенные права заниматься педагогической деятельностью;

имеющие судимость, которая не снята или не погашена в установленном порядке;

не имеющие права заниматься педагогической деятельностью в случаях, предусмотренных законодательными актами;

признанные недееспособными или ограниченно дееспособными;

имеющие медицинские противопоказания к осуществлению педагогической деятельности.

Прочитать проект документа полностью можно тут .