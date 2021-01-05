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В Бресте хотят объединить «автобусников» и «троллейбусников». Кому это выгодно?
05.01.2021 18:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Брестские автобусный и троллейбусный парки планируют объединить в одно предприятие «Брестский общественный транспорт». Об этом сообщил в
«Автобусников» реорганизовали в КУП «Брестский общественный транспорт» еще в конце 2020 года. В будущем к ним присоединятся «троллейбусники». Директором нового предприятия назначили Игоря Царука.
«Преобразования позволят эффективно управлять пассажирским транспортным комплексом города, исключить дублирование маршрутов, оптимизировать численность работников, снизить затраты и эффективно использовать бюджетные средства, — написал Александр Рогачук. — В результате данных реорганизаций ни один водитель не будет уволен».
В планах — совершенствование системы оплаты проезда, которая позволит ехать по времени без дополнительной оплаты за пересадки с одного вида транспорта на другой.
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Рогачук пообещал, что ни один водитель не будет уволен.
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