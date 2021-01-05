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Делегатов на Всебелорусское народное собрание выбирали от Республиканского совета ветеранов и общественного объединения "Белая Русь"

05.01.2021 18:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Продолжается подготовка к главному форуму пятилетия - Всебелорусскому народному собранию. Сейчас идет активное выдвижение делегатов.
Сегодня делегатов выбирали от Республиканского совета ветеранов и общественного объединения "Белая Русь". Все предложенные кандидатуры - это активисты организаций: от рядовых рабочих до депутатов из разных регионов. "Белая Русь" выдвинула 250 человек, Совет ветеранов - 72. Каждый из них принимал активное участие в диалоговых площадках и круглых столах - все они знают, какие вопросы волнуют людей.

Александр Шатько, заместитель председателя РОО "Белая Русь", Минск: "Мы, конечно же, очень активно работали и по предложениям, у нас были круглые столы, обсуждения - огромное количество предложений вышло из недр Республиканского общественного объединения «Белая Русь». Это и регионы, и то, что касается сельского хозяйства и дальнейшего устройства нашего государства, и вопросы идеологии, и вопросы развития партийной системы. Это именно те активисты, которые проработали с нами с первых дней, которые, как говорится, не изменили нашему движению и до сих пор продолжают активно работать".

Иван Гордейчик, председатель Республиканского совета Белорусского общественного объединения ветеранов: "Практически на всех уровнях эти кандидаты обсуждались. Каждый заинтересован избрать достойного кандидата, который на протяжении пяти лет честно, добросовестно трудился, работал и отдавал себя ветеранскому движению".

 
Теги: Минск
 
 
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Продолжается подготовка к главному форуму пятилетия - Всебелорусскому народному собранию. Сейчас идет активное выдвижение делегатов. Сегодня делегатов...
 
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