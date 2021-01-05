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Делегатов на Всебелорусское народное собрание выбирали от Республиканского совета ветеранов и общественного объединения "Белая Русь"
05.01.2021 18:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Продолжается подготовка к главному форуму пятилетия - Всебелорусскому народному собранию. Сейчас идет активное выдвижение делегатов.
Иван Гордейчик, председатель Республиканского совета Белорусского общественного объединения ветеранов: "Практически на всех уровнях эти кандидаты обсуждались. Каждый заинтересован избрать достойного кандидата, который на протяжении пяти лет честно, добросовестно трудился, работал и отдавал себя ветеранскому движению".
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Делегатов на Всебелорусское народное собрание выбирали от Республиканского совета ветеранов и общественного объединения "Белая Русь"
Продолжается подготовка к главному форуму пятилетия - Всебелорусскому народному собранию. Сейчас идет активное выдвижение делегатов. Сегодня делегатов...
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