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Белорусы жалуются, что на почте вскрывают их письма, которые сейчас идут из-за границы. Узнали, в чем дело

05.01.2021 19:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Несколько читателей TUT.BY рассказали, что им пришли вскрытые по требованию таможни письма из-за границы, и предположили, что контролировать содержимое писем из других стран стали чаще. О такой же ситуации в сториз в своем аккаунте в Instagram говорит и, например, Мисс Беларусь-2008 Ольга Хижинкова. В таможне же TUT.BY уверяют, что никаких изменений, касающихся международных почтовых отправлений, нет, работа с корреспонденцией идет в обычном режиме.


Фото: предоставлено читателем

 — Перед новогодними праздниками отправила из Англии родителям в Гродно открытку в конверте. Они получили вскрытое письмо со штампом «вскрыто по требованию таможни» и заклеенное фирменным скотчем «Белпочты». Раньше я тоже отправляла письма в Беларусь, но они всегда приходили целыми. На днях в своей ленте в Facebook у кого-то из друзей увидела похожую картину: там письмо из Польши в Беларусь тоже пришло в аналогичном виде, — рассказывает гродненка Наталья, которая сейчас живет в Англии.

Еще одна читательница TUT.BY из Минска рассказывает, что получила открытку из Брюсселя от подруги.

— И на конверте стоит печать, что вскрыто по требованию таможни, и скотч «Белпочты». Такую же ситуацию увидела у Хижинковой в сториз Instagram, — говорит девушка.


Фото: предоставлено читателем

В «Белпочте» говорят, что международная корреспонденция всегда проходит дополнительный контроль.

—  И ввозимая, и вывозимая за рубеж письменная корреспонденция поступает на контроль. Есть две процедуры, которые могут пройти такие отправления: осмотр и досмотр. Специалист, если есть какие-то подозрения, может провести досмотр с вскрытием конверта, посылки или бандероли. Например, в посылке могут быть игрушки, похожие на оружие, и надо удостовериться, что внутри пакета нет ничего подозрительного, или, бывает, подозрения могут подтвердиться, — говорят в «Белпочте».


Фото: скрин, instagram.com/volgena

В Минской региональной таможне TUT.BY рассказали, что вскрытие корреспонденции производится не собственно таможенником, а по требованию таможни работником почты.

Также там говорят, что в последнее время «никаких изменений по поводу международной корреспонденции» не было, и работа с ввозимыми письмами идет в обычном режиме.

 — Традиционно международных почтовых отправлений, поступающих в страну перед новогодними праздниками, становится больше. Это никак не отражается на подходах в работе таможенных органов. При выборе объектов и форм таможенного контроля используется система управления рисками в соответствии с законодательством Евразийского экономического союза о таможенном регулировании. В международных почтовых отправлениях, в том числе и письмах, могут находиться предметы и вещества, запрещенные либо ограниченные к ввозу. Например, в письмах могут отправлять особо опасные наркотические средстве и психотропные вещества не используемых в медицинских целях, такие как героин, марихуана, «марки» (LSD). Не всегда их можно обнаружить без вскрытия почтового отправления. Нередко такие товары пересылаются с указанием фиктивных сведений об их получателях, либо вообще без их ведома.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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О такой же ситуации в сториз в своем аккаунте в Instagram говорит и, например, Мисс Беларусь-2008 Ольга Хижинкова.
 
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