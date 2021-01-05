МВД: В первые дни нового года в республике зарегистрировано 4 убийства

Источник материала: Tut.by

В первые дни нового года в республике зарегистрировано 4 убийства и 15 умышленных причинений тяжких телесных повреждений. Из них каждое третье — бытовое, каждое пятое совершено ранее судимыми. Такую статистику приводит пресс-служба МВД .





По данным ведомства, причинами абсолютного большинства этих преступлений стали конфликты, возникшие на почве чрезмерного употребления алкоголя.

Так, в Минске незадолго до боя курантов семейная ссора закончилась трагедией: 30-летняя выпившая женщина нанесла ножом смертельное ранение своему мужу. Ночью второго января во время драки в Минском районе 18-летний парень нанес несколько ударов 24-летнему, который скончался в карете скорой помощи. Утром третьего января в одной из деревень Слуцкого района обнаружено тело 34-летнего мужчины: его ножом заколол 39-летний соперник, приревновавший к своей супруге.

Наиболее неблагоприятная ситуация сложилась в Минской области, где в этом году зарегистрировано уже два убийства и столько же тяжких телесных повреждений, а также на Гомельщине (четыре тяжких телесных повреждения). Так, жительница Брагинского района скончалась от ударов, нанесенных в ссоре пьяным мужем. В Калинковичах 19-летний местный житель после совместного распития алкогольных напитков избил ногами своего 32-летнего гостя, от чего тот скончался.

Милиция сообщает, что в ближайшие праздничные выходные сотрудники по всей республике будут проводить дополнительные мероприятия, направленные на профилактику преступлений и правонарушений в быту.

— Основная цель — недопущение совершения тяжких преступлений, в первую очередь в состоянии опьянения, в отношении близких родственников или вместе проживающих, — рассказал начальник управления профилактики МВД Олег Каразей.