Президент Литвы просит разблокировать счета белорусского санатория

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От предложенных Вильнюсом антибелорусских санкций страдает сама Литва: президент Гитанас Науседа призвал правительство помочь работникам санатория "Беларусь" в Друскининкае. После введения санкций и заморозки счетов здравницы сотрудники, 90 % из которых граждане Литвы, остались без зарплат и без работы. А сама Литва - без налоговых поступлений. К слову, только в 2018 году санаторий перечислил около миллиона евро налогов. Мэр Друскининкая уже назвал абсурдом заморозку счетов белорусской здравницы. Ранее министр соцзащиты и труда попросил МИД помочь разблокировать счета санатория "Беларусь". Теперь с этой же просьбой к главе местной дипломатии обратился президент Науседа.