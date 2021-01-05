Глава Администрации Президента поздравил Белорусское телевидение с 65-летием

Источник материала: БT

Белорусское телевидение празднует в эти дни важную дату: на первый день 1956 года пришелся и день рождения отечественного телевещания. Спустя 11 лет после Великой Отечественной войны и глобального восстановления Минска началась новая эра и даже эпоха. За 65 лет сменились технологии и поколения, но суть осталась одна - контент по-прежнему создают профессионалы. Это подчеркнул и глава Администрации Президента Беларуси. Игорь Сергеенко посетил студийные павильоны Макаенка, 9, увидел закадровый процесс создания телевизионных проектов, а также лично поздравил сотрудников Белтелерадиокомпании с юбилеем и отметил особый вклад в реализацию государственной информационной политики.

Игорь Сергеенко, Глава Администрации Президента Беларуси: "За последние годы наше ТВ сделало серьезное движение вперед. Об этом говорят и те новые каналы, которые появились в последние годы, и то качество, и та оперативность, что самое главное в освещении и подготовке тех или иных репортажей. В целом благодаря тому, что в коллективе БТ работают небезразличные люди, профессионалы своего дела. Сегодня мы видим и опытных репортеров, и молодежь, которая приходит, учится и создает новые передачи, связь и преемственность поколений".

Людмила Казак, ведущая Агентства теленовостей: "Для меня работа уже стала образом жизни, это какой-то определенный ритм жизни. Я его словила непосредственно с утренних эфиров и до сих пор ловлю в прайм-тайм. Это такая работа - ты ходишь на грани, на острие ножа. Это очень ответственная работа и напряженная. И мы, конечно же, благодарны, что нас так высоко ценят".

Сергей Барановский, режиссер Агентства теленовостей: "Один в поле не воин и за каждым стоит команда большая. Пока оператор не съездит с корреспондентом, не снимет, а я им или другой режиссер не поможет - ничего не получится. Здесь работает огромное количество людей, которых не видно в кадре, но они есть, они очень важны для всех для того, чтобы мы смотрели наше ТВ. Вот мы все и работаем".

Сегодня Белтелерадиокомпания - это 7 телевизионных кнопок, а также 12 радиостанций. Информационное, общественно-политическое вещание, спортивное и культурно-просветительское - на любой вкус и в формате высокого разрешения. В новый телесезон с 1 января шагнул и единственный спортивный телеканал страны "Беларусь 5". Теперь новости с полей и кортов выходят из новой студии. Обновился и пул комментаторов. Штат Белтелерадиокомпании сегодня - более тысячи профессионалов.