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Белорусский профсоюз работников культуры, информации, спорта и туризма выдвинул своих кандидатов на ВНС
05.01.2021 20:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Выдвинул своих кандидатов и Белорусский профсоюз работников культуры, информации, спорта и туризма. Это 81 человек. Профсоюзы сейчас активно работают над предложениями к форуму: это вопросы социального, экономического, политического характера. Один из них - изменение Конституции.
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Белорусский профсоюз работников культуры, информации, спорта и туризма выдвинул своих кандидатов на ВНС
Выдвинул своих кандидатов и Белорусский профсоюз работников культуры, информации, спорта и туризма. Это 81 человек. Профсоюзы сейчас активно работают над...
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