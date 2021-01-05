Белорусский профсоюз работников культуры, информации, спорта и туризма выдвинул своих кандидатов на ВНС

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Выдвинул своих кандидатов и Белорусский профсоюз работников культуры, информации, спорта и туризма. Это 81 человек. Профсоюзы сейчас активно работают над предложениями к форуму: это вопросы социального, экономического, политического характера. Один из них - изменение Конституции.

VI Всебелорусское народное собрание стартует 11 февраля в Минске. Будет приглашено 2 700 человек, которые обсудят развитие Беларуси до 2025 года.