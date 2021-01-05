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«Документы покажите, кто вы». В Минске во дворах неизвестные в балаклавах задерживают людей
06.01.2021 06:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске в нескольких районах сегодня вечером неизвестные задерживали людей. Сообщается о задержаниях в Уручье, Новой Боровой, на Притыцкого. Камеры видеонаблюдения в Новой Боровой зафиксировали, как неизвестный в штатском угрожает местным предметом, похожим на пистолет.
— В нашем дворе по улице Ложинской забрали всех мужчин-соседей, с которыми выходим попить чай и пообщаться по вечерам. Приехали два микроавтобуса и человек 30 в балаклавах и спортивной одежде, — сообщила нам читательница.
Она утверждает, что у одного из задержанных дома остались двое несовершеннолетних детей.
Еще один читатель пишет нам, что неизвестные в черном проникли во двор квартала «Форрест» (Новая Боровая) и увели несколько человек.
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Есть информация, что не менее четырех человек задержали на Западе, троих — на улице Притыцкого.
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И еще одно видео задержания в Новой Боровой. Неизвестный в штатском задерживает девушку, бьет ногой в живот мужчину и угрожает ему предметом, похожим на пистолет.
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Сообщается о задержаниях в Уручье, Новой Боровой, на Притыцкого.
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