«Документы покажите, кто вы». В Минске во дворах неизвестные в балаклавах задерживают людей

Источник материала: Tut.by

В Минске в нескольких районах сегодня вечером неизвестные задерживали людей. Сообщается о задержаниях в Уручье, Новой Боровой, на Притыцкого. Камеры видеонаблюдения в Новой Боровой зафиксировали, как неизвестный в штатском угрожает местным предметом, похожим на пистолет.

— В нашем дворе по улице Ложинской забрали всех мужчин-соседей, с которыми выходим попить чай и пообщаться по вечерам. Приехали два микроавтобуса и человек 30 в балаклавах и спортивной одежде, — сообщила нам читательница.

Она утверждает, что у одного из задержанных дома остались двое несовершеннолетних детей.

Еще один читатель пишет нам, что неизвестные в черном проникли во двор квартала «Форрест» (Новая Боровая) и увели несколько человек.

Телеграм-канал «МотолькоПомоги» публикует видео и фото задержаний в ЖК «Вивальди» в Уручье, Новой Боровой.



Задержания в ЖК «Вивальди». Фото: @motolkohelp

Есть информация, что не менее четырех человек задержали на Западе, троих — на улице Притыцкого.

На 24.00 правозащитникам были известны фамилии тринадцати задержанных во вторник в Минске.

И еще одно видео задержания в Новой Боровой. Неизвестный в штатском задерживает девушку, бьет ногой в живот мужчину и угрожает ему предметом, похожим на пистолет.