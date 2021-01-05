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Нацполиция Украины проверит «белорусский след» в убийстве Шеремета
06.01.2021 07:01 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Национальная полиция Украины запланировала проведение следственных действий с распорядителем аудиозаписи, на которой предполагаемые должностные лица КГБ Беларуси обсуждают устранение политических оппонентов. Допрос будет проведен в рамках расследования убийства журналиста Павла Шеремета, погибшего в 2016 году.
Аудиозапись направлена на проведение фоноскопической экспертизы, сообщила пресс-служба украинской полиции 5 января.
Для проведения следственных действий сформирована совместная группа из сотрудников Нацполиции и Офиса генерального прокурора, которая готова в ближайшее время выехать в страну пребывания владельца записи. Кроме того, подготовлено официальное приглашение ему в Украину. Свидетелю будет обеспечена охрана.
По данным Нацполиции, дело исполнителей убийства Павла Шеремета уже рассматривается в суде, «полученная информация о так называемом "белорусском следе" касается исключительно заказчиков убийства журналиста, эти материалы отрабатываются в отдельном уголовном производстве»,
«Одним из мотивов совершения преступления может быть профессиональная деятельность погибшего, который неоднократно критиковал власть, в том числе и Беларуси», — заявили в ведомстве.
Напомним, что 4 января была
«КГБ бред не комментирует», прокомментировали аудиозапись в ведомстве БелаПАН.
В свою очередь, экс-сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар, который распространил аудиозаписи и направил их для расследования в Украину и Европейский Союз, заявил о готовности прибыть в Киев и дать показания.
"Я планирую прилететь в Киев. Не знаю, когда. Это зависит от спецслужб Украины. Сейчас очень плохая ситуация с ковидом, поэтому все зависит от них и, видимо, от следствия. Когда будет такая необходимость, будут какие-то факты, я, конечно, буду сообщать, а когда украинская сторона будет готова, чтобы я прилетел и дал показания, - я готов", -
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Национальная полиция Украины запланировала проведение следственных действий с распорядителем аудиозаписи, на которой предполагаемые должностные лица КГБ...
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