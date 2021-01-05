Нацполиция Украины проверит «белорусский след» в убийстве Шеремета

Национальная полиция Украины запланировала проведение следственных действий с распорядителем аудиозаписи, на которой предполагаемые должностные лица КГБ Беларуси обсуждают устранение политических оппонентов. Допрос будет проведен в рамках расследования убийства журналиста Павла Шеремета, погибшего в 2016 году.

Аудиозапись направлена на проведение фоноскопической экспертизы, сообщила пресс-служба украинской полиции 5 января.

Для проведения следственных действий сформирована совместная группа из сотрудников Нацполиции и Офиса генерального прокурора, которая готова в ближайшее время выехать в страну пребывания владельца записи. Кроме того, подготовлено официальное приглашение ему в Украину. Свидетелю будет обеспечена охрана.

По данным Нацполиции, дело исполнителей убийства Павла Шеремета уже рассматривается в суде, «полученная информация о так называемом "белорусском следе" касается исключительно заказчиков убийства журналиста, эти материалы отрабатываются в отдельном уголовном производстве», пишут Naviny.by.

«Одним из мотивов совершения преступления может быть профессиональная деятельность погибшего, который неоднократно критиковал власть, в том числе и Беларуси», — заявили в ведомстве.

Напомним, что 4 января была опубликована аудиозапись разговора экс-председателя КГБ Беларуси Вадима Зайцева с сотрудниками спецподразделения «Альфа», где обсуждалось физическое устранение журналиста Павла Шеремета.

«КГБ бред не комментирует», прокомментировали аудиозапись в ведомстве БелаПАН.

В свою очередь, экс-сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар, который распространил аудиозаписи и направил их для расследования в Украину и Европейский Союз, заявил о готовности прибыть в Киев и дать показания.