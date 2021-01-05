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Акция "Наши дети" в Бобруйске
06.01.2021 14:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Акция "Наши дети" подарила новогоднее настроение и воспитанникам детских приютов и домов семейного типа в Бобруйске. Сказочное представление, в котором всегда побеждает добро, с участием главного героя Деда Мороза собрало более сотни ребят. Мастер-классы по созданию елочных украшений, хороводы, игры. Кульминацией праздника стало зажжение огней на елке.Много эмоций ребятам подарил и контактный зоопарк - там можно было погладить и покормить редких животных.
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Акция "Наши дети" подарила новогоднее настроение и воспитанникам детских приютов и домов семейного типа в Бобруйске. Сказочное представление, в котором всегда...
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