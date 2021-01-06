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В храмах Бреста пройдут богослужения на Рождество и Богоявление. Где и во сколько?

06.01.2021 07:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Расписание богослужений на Рождество и Богоявление опубликовала Брестская епархия.


Фото использовано в качестве иллюстрации

Кафедральный собор преподобного Симеона Столпника (улица Карла Маркса): начало вечернего богослужения 6 января — 23.30, начало Божественной литургии 7 января — 7.30. В праздник Богоявления — 18 января начало в 23.30, 19-го — в 7.30.

Храм святителя Николая Чудотворца (улица Советская): 7 января — 00.00, 8.00, 19 января — 00.00, 8.00.

Собор Воскресения Христова (микрорайон «Восток»): 6 января — 21.00, 7 января — 9.00, 19 января — 6.30, 8.30.

Храм Тихвинской иконы Божией Матери (микрорайон «Ковалево»): начало вечернего богослужения 6 января — 17.00, начало Божественной литургии 6 января — 23.30, 7 января — 8.30. В праздник Богоявления — 18 января начало в 23.30, 19-го — в 8.30.

Храм преподобного Серафима Саровского (микрорайон «Плоска»): 7 января — 8.30, 19 января — 8.30.

Храм Рождества Христова (микрорайон «Вулька»): 6 января — 22.00, 19 января — 9.00.

Гарнизонный храм святителя Николая Чудотворца в Брестской крепости: начало вечернего богослужения 6 января — 22.00, начало Божественной литургии 7 января — 00.00, 19 января — 8.30.

Храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (микрорайон «Дубровка»): начало вечернего богослужения 6 января — 22.00, начало Божественной литургии 7 января — 00.00, 19 января — 8.30.

Храм Святой Живоначальной Троицы (микрорайон «Речица»): 6 января — 23.30, 19 января — 8.30.

Храм святителя Спиридона Тримифунтского (микрорайон «Березовка»): 6 января — 22.00, 19 января — 8.30.

Храм-часовня Святых Александра Пересвета и Андрея Осляби в в/ч 2187: 6 января — 22.00, 19 января — 8.30.

Храм Святого великомученика Георгия Победоносца (микрорайон «Вычулки»): 6 января — 21.30, 19 января — 8.00.

Храм Рождества Пресвятой Богородицы (микрорайон «Гершоны»): 7 января — 08.00, 19 января — 8.00.

Храм Святых Благоверных князей Петра и Февронии Муромских (микрорайон «Южный»): 6 января — 22.00, 19 января — 8.30.

Храм иконы Божией Матери «Всецарица» (микрорайон «Восток»): 6 января — 23.30, 19 января — 8.00.

Храм Святого праведного Иоанна Русского (микрорайон «Ковалево»): 6 января — 22.00, 19 января — 8.30.

Храм святого апостола Фомы (микрорайон «Северный городок»): 6 января — 23.00, 19 января — 8.30.

Свято-Афанасьевский мужской монастырь (деревня Аркадия): 6 января — 22.00, 19 января — 7.30.

Свято-Рождество-Богородицкий женский монастырь закрыт для посещения.

 
 
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