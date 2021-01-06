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На Рождество - туман, а потом мороз. Погода в Витебске на большие выходные

06.01.2021 08:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На православное Рождество будет мягкая погода, а потом похолодает: так, ночью на воскресенье ударит мороз до -9 градусов, прогнозирует pogoda.by.


Фото: Сергей Серебро

В четверг, 7 января, около нуля. Днем — туман, утром и вечером возможен снег.

В пятницу днем — −1…3°С. Сильный снег, метель.

В субботу похолодает: в течение суток до 6 градусов мороза. Снег.

В воскресенье ночью мороз до -9°С, днем — до -6°С. Утром и вечером туман.

Хороших вам праздников, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
 
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На православное Рождество будет мягкая погода, а потом похолодает: так, ночью на воскресенье ударит мороз до -9 градусов.
 
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