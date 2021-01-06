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Милиция в рождественские праздники будет нести усиленное дежурство

06.01.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 янв - Sputnik. Участковые инспекторы постараются сделать так, чтобы грядущие выходные дни прошли без случаев домашнего насилия.

Милиционеры посетят белорусов, ведущих асоциальный образ жизни граждан, ранее судимых. С теми, кто состоит на учете в связи с насилием в семье, проведут дополнительные профилактические мероприятия.

© Sputnik / Владимир Астапкович
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"Основная цель – недопущение совершения тяжких преступлений, в первую очередь в состоянии опьянения, в отношении близких родственников или вместе проживающих", – рассказал начальник управления профилактики МВД Олег Каразей.

Обратят внимание в эти дни и на подростков, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа.

В милиции просят и окружающих не быть безразличными.

"Ведь асоциальное поведение чаще всего становится известно широкому кругу людей, и, в первую очередь, соседям. И если нет никакой реакции окружающих, то безнаказанность повышает самооценку нарушителя, формирует чувства вседозволенности, безнаказанности, пренебрежения, как к закону, так и к общепринятым нормам морали", - напомнили в МВД.

В первые новогодние дни уже было совершено четыре убийства и 15 случаев умышленного причинения тяжких телесных повреждений. Из них каждое третье - на бытовой почве. В абсолютном большинстве случаев причиной стали личные конфликты, обострившиеся после употребления алкоголя.

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Теги: Минск
 
 
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В первые дни нового года в республике зарегистрировано четыре убийства и 15 умышленных причинений тяжких телесных повреждений. Из них каждое третье – бытовое,...
 
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