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Завалит снегом. Погода в Гомеле в рождественские выходные
06.01.2021 09:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В ближайшие праздничные дни дети будут рады, а вот коммунальники не очень. Похоже, что выходные у них отменяются. Как
В четверг 7 января днем еще небольшой плюс и мокрый снег.
В пятницу поднимется ветер, снова снег, а на градуснике уже ноль.
В субботу — 3 °C, снег, метель.
В воскресенье — 4 °C и небольшой снег.
Хороших выходных, друзья!
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В ближайшие праздничные дни дети будут рады, а вот коммунальники не очень.
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