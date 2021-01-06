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Завалит снегом. Погода в Гомеле в рождественские выходные

06.01.2021 09:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ближайшие праздничные дни дети будут рады, а вот коммунальники не очень. Похоже, что выходные у них отменяются. Как обещает сайт pogoda.by, впереди гомельчан ждет похолодание с обильными осадками в виде снега и метелей.


Фото: Алексей Смык, TUT.BY

В четверг 7 января днем еще небольшой плюс и мокрый снег.

В пятницу поднимется ветер, снова снег, а на градуснике уже ноль.

В субботу — 3 °C, снег, метель.

В воскресенье — 4 °C и небольшой снег.

Хороших выходных, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
 
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В ближайшие праздничные дни дети будут рады, а вот коммунальники не очень.
 
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