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55-летняя жительница Несвижского района «заминировала» детский сад

06.01.2021 09:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

55-летняя жительница Несвижского района «заминировала» детский сад. Из детсада эвакуировали малышей, а на женщину завели уголовное дело, сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Инцидент произошел 31 декабря. Позвонившая женщина заявила о том, что детский сад в Несвиже напротив здания РОВД заминирован.

Из детского сада эвакуировали 41 ребенка, после этого территорию обследовали — каких-либо взрывчатых, легковоспламеняющихся и иных опасных веществ обнаружено не было.

Личность звонившей установили почти сразу.

«Женщина длительное время отказывалась открыть дверь, и оскорбляла сотрудников, прибывших для разбирательства. В конце концов милиционерам удалось попасть в дом к подозреваемой и задержать ее», — рассказали в милиции.

Там также отметили, что несмотря на то, что женщина отрицала свою вину, и, вероятно, помнила не все свои звонки на линию «102» в тот день, в отношении нее возбужденно уголовное дело по ч.1 ст. 340 УК Беларуси («Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность для жизни и здоровья людей»). Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

 
 
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«Женщина длительное время отказывалась открыть дверь, и оскорбляла сотрудников, прибывших для разбирательства. В конце концов милиционерам удалось попасть в дом...
 
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