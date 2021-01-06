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Вчера вечером минский ОМОН задерживал людей

06.01.2021 09:43 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Во вторник, 5 января, вечером в столичных дворах происходили задержания. Есть информация об арестованных в Новой Боровой, Уручье, на Западе и Притыцкого.

«В нашем “закрытом” квартале двух человек минимум задержали. Приехали на трех машинах неопознанные люди, вроде в повязках дружинников», — рассказал житель Новой Боровой, цитирует его Onliner.

Собеседник предполагает, что люди вышли вешать ленточки, а их ждали уже, возможно, была засада:

«Ибо ждали на обычных машинах-внедорожниках, бусов не было. 90-е вернулись уже».

А во двор по улице Ложинской приезжали «два микроавтобуса и человек 30 в балаклавах и спортивной одежде», сообщает tut.by.

Минчане сообщают, что в районе Новой Боровой жильцам угрожали оружием.

В дворовом чате Кунцевщины пишут о задержаниях трех человек на улице Притыцкого.

«Сегодня в 19:40 на пересечении улиц Колесникова и Люцинская задержали двух девушек, девушки стояли в цепочке», — рассказывает очевидец.

Есть информация о более 15 задержанных в Уручье и не менее 4 - на Западе.

Правозащитники уже собрали более 20 фамилий арестованных вчера, списки фамилий можно увидеть в их телеграм-канале.

 



 

Напомним, вчера при посещении холдинга «Горизонт» Александр Лукашенко назвал протестующих «меньшинством» и подчеркнул, что он не хочет, «чтобы они ходили по улицам и мешали жить другим». 

9 августа в Беларуси прошли выборы президента страны. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,23% голосов. 

Многие избиратели не согласны с результатами выборов. Сразу после закрытия избирательных участков начались акции протеста. Ряд предприятий заявили о забастовке, рабочие выдвигают политические требования об отставке Лукашенко.

За первую неделю после выборов в Беларуси были задержаны порядка 7 тысяч человек. При этом далеко не все принимали участие в протестах, значительное количество арестованных попало за решетку случайно.

 
 
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Во вторник, 5 января, вечером в столичных дворах происходили задержания. Есть информация об арестованных в Новой Боровой, Уручье, на Западе и Притыцкого.
 
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