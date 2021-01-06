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«Никто не хочет идти к нам на работу». В Витебске критически не хватает дворников

06.01.2021 09:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Чрезвычайная ситуация складывается в витебском ЖКХ: рабочих рук не хватает, подъезды домов и дворы убирать некому. В среднем на одного дворника приходится по 5−6 многоэтажек. Нагрузка большая, а зарплата маленькая. Некомплект рабочих приводит к тому, что некоторые дома, особенно старые, превратились в бесхозную территорию, сообщает телеканал «Витебск».

Так, жители дома № 66/1 на Московском проспекте жалуются, что их подъезды не убирают годами, а во дворе скопились горы мусора. В многоэтажке за более чем 40 лет ни разу не было капремонта.

— Ничего не убирают ни зимой, ни летом. А деньги за уборку территории с нас берут, — говорит жительница дома.

Во время включения отопления в доме происходят аварии, жильцы даже судились с коммунальниками. При этом подъезды не отапливаются, в них сырость. В подвалах живут бомжи. В гололедицу выходить во двор небезопасно.

В ЖЭУ № 9 объясняют:

— Уборка подъездов в этом доме не осуществлялась: не хватает кадров. Никто не хочет к нам идти на работу. Нужно людей мотивировать чем-то, поднимать зарплату.

К ЖЭУ № 9 относятся более 50 многоэтажек. Их обслуживают всего 12 дворников. А должно быть как минимум вдвое больше.

 
Теги: Витебск
 
 
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Чрезвычайная ситуация складывается в витебском ЖКХ: рабочих рук не хватает, подъезды домов и дворы убирать некому. В среднем на одного дворника приходится по 5−6...
 
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