Мороз и снегопады. Погода в Могилеве в Рождество и большие выходные

Источник материала: Tut.by

Зима возвращается! В эти большие рождественские выходные в Могилеве прогнозируют снегопады и мороз. Причем в ночь на понедельник, по предварительным данным pogoda.by, ожидаются какие-то небывалые -21°С. Что ж, увидим.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Сегодня, 6 января, будет 0…-2°С, возможен снег.

В четверг, когда православные будут праздновать Рождество, также ожидается 0…-2°С, снег возможен утром и ближе к ночи.

В пятницу, 8 января, прогнозируют около нуля и весь день — снег, метель. Причем снегопад обещает быть очень сильным.

В субботу похолодает до -5°С, снегопад продолжится, но уже не такой сильный.

В воскресенье, 10 января, мороз усилится. Днем ожидается до -9°С, а к ночи — до -16 °С. В середине суток возможен снегопад.

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