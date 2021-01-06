|
Мороз и снегопады. Погода в Могилеве в Рождество и большие выходные
06.01.2021 09:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Зима возвращается! В эти большие рождественские выходные в Могилеве прогнозируют снегопады и мороз. Причем в ночь на понедельник, по
Сегодня, 6 января, будет 0…-2°С, возможен снег.
В четверг, когда православные будут праздновать Рождество, также ожидается 0…-2°С, снег возможен утром и ближе к ночи.
В пятницу, 8 января, прогнозируют около нуля и весь день — снег, метель. Причем снегопад обещает быть очень сильным.
В субботу похолодает до -5°С, снегопад продолжится, но уже не такой сильный.
В воскресенье, 10 января, мороз усилится. Днем ожидается до -9°С, а к ночи — до -16 °С. В середине суток возможен снегопад.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ночь на понедельник и вовсе прогнозируют какие-то небывалые -21°С.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)