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В Минске жители Бреста разрисовывали «Табакерки», а один из них распылил газ в лицо милиционеру

06.01.2021 09:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Милиция задержала трех молодых парней из Бреста. Они разрисовывали «Табакерки», а один из них распылил газ в лицо милиционеру. В отношении парней возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ведомства.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото читателя TUT.BY

Инцидент произошел 5 января, около 2 часов ночи. Милиционеры заметили, как несколько человек разрисовывают киоск «Табакерка» на улице Матусевича. При проверке документов один из парней распылил газовый баллончик в лицо милиционеру и попытался скрыться вместе с приятелями, но был задержан.

Задержанным оказался 30-летний житель Бреста. В ходе обыска в пакете у него обнаружили баллончики и бутылки с краской, валик для краски, а также газовый баллончик.

Позже задержали его 23-летнего брата и 21-летнего приятеля. Все мужчины проживали в съемной квартире.

«Со слов задержанных, это не первый их случай повреждения имущества — за несколько часов до задержания они успели разрисовать еще несколько объектов в Минске», — сообщили в милиции.

В отношении 30-летнего задержанного возбуждено уголовное дело по статье 364 (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) и 339 (Хулиганство) Уголовного кодекса Беларуси. В отношении его брата и друга — уголовное дело за хулиганство.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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«Со слов задержанных, это не первый их случай повреждения имущества - за несколько часов до задержания они успели разрисовать еще несколько объектов в Минске», -...
 
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