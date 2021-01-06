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CPJ: Власти Беларуси должны немедленно освободить задержанных по делу Пресс-клуба и снять обвинения
06.01.2021 10:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусские власти должны немедленно освободить задержанных по делу Пресс-клуба, которых обвиняют в уклонении от уплаты налогов и пособничестве. Об этом 5 января
— Белорусские власти не должны использовать налоговый кодекс для преследования и лишения свободы журналистов и людей, которые стремятся продвигать свободу прессы в стране, — отметила Гульноза Сэд (Gulnoza Sadi), координатор программ Комитета по защите прав журналистов в Европе и Центральной Азии. — Люди, которые связаны с Пресс-клубом и которых недавно задержали, должны быть немедленно освобождены, а обвинения против них сняты.
Напомним, что 22 декабря в белорусский Пресс-клуб пришли силовики. В офисе и дома у сотрудников Пресс-клуба
31 декабря им
CPJ со ссылкой на адвоката Антона Гашинского сообщает, что под стражей обвиняемые пробудут до 23 февраля 2021 года. В случае признания их виновными в уклонении от уплаты налогов каждому может грозить до семи лет лишения свободы.
Сейчас Юлия Слуцкая, Алла Шарко, Сергей Ольшевский, Петр Слуцкий и Ксения Луцкина находятся в СИЗО № 1 на улице Володарского.
Пресс-клуб — это образовательная площадка, которая объединяет журналистов. Он организовывает и проводит профессиональные тренинги, лекции известных репортеров и медиаменеджеров, устраивает дискуссии редакций, медиатоки на актуальные темы и т.д.
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Белорусские власти должны немедленно освободить задержанных по делу Пресс-клуба, которых обвиняют в уклонении от уплаты налогов и пособничестве. Об этом 5 января...
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