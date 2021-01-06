CPJ: Власти Беларуси должны немедленно освободить задержанных по делу Пресс-клуба и снять обвинения

Источник материала: Tut.by

Белорусские власти должны немедленно освободить задержанных по делу Пресс-клуба, которых обвиняют в уклонении от уплаты налогов и пособничестве. Об этом 5 января заявил Комитет по защите прав журналистов CPJ в Нью-Йорке.



Фото со страницы Press Club Belarus в Facebook

— Белорусские власти не должны использовать налоговый кодекс для преследования и лишения свободы журналистов и людей, которые стремятся продвигать свободу прессы в стране, — отметила Гульноза Сэд (Gulnoza Sadi), координатор программ Комитета по защите прав журналистов в Европе и Центральной Азии. — Люди, которые связаны с Пресс-клубом и которых недавно задержали, должны быть немедленно освобождены, а обвинения против них сняты.

Напомним, что 22 декабря в белорусский Пресс-клуб пришли силовики. В офисе и дома у сотрудников Пресс-клуба прошли обыски или осмотры. В тот день задержали руководительницу проекта Юлию Слуцкую, программного директора Аллу Шарко, финансового директора Сергея Ольшевского, руководителя Академии Пресс-клуба Сергея Якупова, оператора Петра Слуцкого, а также бывшую журналистку БТ Ксению Луцкину.

31 декабря им предъявили обвинение . Юлию Слуцкую обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, Аллу Шарко, Сергея Ольшевского, Петра Слуцкого, Ксению Луцкину — в соучастии в преступлении. Сергея Якупова, гражданина России, освободили из СИЗО и выслали из страны с запретом на въезд в ближайшие десять лет.

CPJ со ссылкой на адвоката Антона Гашинского сообщает, что под стражей обвиняемые пробудут до 23 февраля 2021 года. В случае признания их виновными в уклонении от уплаты налогов каждому может грозить до семи лет лишения свободы.

Сейчас Юлия Слуцкая, Алла Шарко, Сергей Ольшевский, Петр Слуцкий и Ксения Луцкина находятся в СИЗО № 1 на улице Володарского.

Пресс-клуб — это образовательная площадка, которая объединяет журналистов. Он организовывает и проводит профессиональные тренинги, лекции известных репортеров и медиаменеджеров, устраивает дискуссии редакций, медиатоки на актуальные темы и т.д.