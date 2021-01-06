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Пасмурно, снежно и резкое похолодание. Погода в Гродно в большие рождественские выходные
06.01.2021 10:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В большие рождественские выходные в Гродно будет преимущественно пасмурно и снежно. В воскресенье же будет солнечно, но резко похолодает,
В четверг сплошная облачность, возможен мокрый снег. Днем — до +2°С.
В пятницу сплошная облачность, утром — туман, днем и вечером — снег. Днем до -2°С
В субботу опять снежно и пасмурно. Днем — метель. Температура воздуха днем — до -3°С.
В воскресенье резко похолодает, но будет преимущественно солнечно. Днем ожидается до -10°С.
Хороших выходных, друзья!
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В большие рождественские выходные в Гродно будет преимущественно пасмурно и снежно. В воскресенье же будет солнечно, но резко похолодает.
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