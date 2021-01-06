Пасмурно, снежно и резкое похолодание. Погода в Гродно в большие рождественские выходные

Источник материала: Tut.by

В большие рождественские выходные в Гродно будет преимущественно пасмурно и снежно. В воскресенье же будет солнечно, но резко похолодает, предупреждает pogoda.by.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В четверг сплошная облачность, возможен мокрый снег. Днем — до +2°С.

В пятницу сплошная облачность, утром — туман, днем и вечером — снег. Днем до -2°С

В субботу опять снежно и пасмурно. Днем — метель. Температура воздуха днем — до -3°С.

В воскресенье резко похолодает, но будет преимущественно солнечно. Днем ожидается до -10°С.

Хороших выходных, друзья!

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