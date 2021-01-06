ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Пасмурно, снежно и резкое похолодание. Погода в Гродно в большие рождественские выходные

06.01.2021 10:13 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В большие рождественские выходные в Гродно будет преимущественно пасмурно и снежно. В воскресенье же будет солнечно, но резко похолодает,  предупреждает pogoda.by.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В четверг сплошная облачность, возможен мокрый снег. Днем — до +2°С.

В пятницу сплошная облачность, утром — туман, днем и вечером — снег. Днем до -2°С

В субботу опять снежно и пасмурно. Днем — метель. Температура воздуха днем — до -3°С.

В воскресенье резко похолодает, но будет преимущественно солнечно. Днем ожидается до -10°С.

Хороших выходных, друзья!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

Читайте также

 

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В большие рождественские выходные в Гродно будет преимущественно пасмурно и снежно. В воскресенье же будет солнечно, но резко похолодает.
 
Новости дня
Новости общества
 
Вчера вечером минский ОМОН задерживал людей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

05.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика