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Два года «домашней химии» получил брестчанин за клевету на командира ОМОНа

06.01.2021 11:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

6 января суд Московского района Бреста огласил приговор в отношении 28-летнего брестчанина Максима Смирнова, которого обвиняли в клевете на командира брестского ОМОНа Максима Миховича, сообщает «Брестская газета».


Фото использовано в качестве иллюстрации

Максима Смирнова признали виновным и назначили 2 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа — так называемой домашней химии.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, по версии следствия, 14 сентября Максим Смирнов перепостил в один из телеграм-чатов сообщение с порочащей Миховича информацией, содержащей заведомо ложные обвинения в превышении власти и убийстве, которые не соответствуют действительности. В суде он принес извинения и попросил не наказывать его строго.

 
Теги: Брест
 
 
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Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
 
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