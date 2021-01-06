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Два года «домашней химии» получил брестчанин за клевету на командира ОМОНа
06.01.2021 11:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
6 января суд Московского района Бреста огласил приговор в отношении 28-летнего брестчанина Максима Смирнова, которого обвиняли в клевете на командира брестского ОМОНа Максима Миховича, сообщает
Максима Смирнова признали виновным и назначили 2 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа — так называемой домашней химии.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Напомним, по версии следствия, 14 сентября Максим Смирнов перепостил в один из телеграм-чатов сообщение с порочащей Миховича информацией, содержащей заведомо ложные обвинения в превышении власти и убийстве, которые не соответствуют действительности. В суде он
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Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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