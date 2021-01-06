В новогоднюю ночь в Архангельской области белорус убил начальника во время застолья

Источник материала: Tut.by

В новогоднюю ночь белорус, работавший в России, убил начальника во время застолья. Об этом сообщило управление Следственного комитета России по Архангельской области.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Инцидент произошел в Плесецком районе Архангельской области России. Утром 1 января поступило сообщение об убийстве 51-летнего директора местного кафе: на теле мужчины были обнаружены раны от ударов ножом в грудь и живот.

Как выяснилось, к преступлению оказался причастен 39-летний белорус, который работал в кафе сторожем. Нашего соотечественника задержали, он дал признательные показания. Мужчина рассказал, что решил с коллегами отметить наступление Нового года прямо на рабочем месте — в подсобке. К компании также присоединился и директор заведения, а праздник не обошелся без употребления спиртного. В ходе застолья белорус повздорил с руководителем и нанес ему несколько ударов ножом. Свидетели вызвали скорую помощь, но спасти мужчину уже не удалось.

Теперь наш соотечественник находится под стражей, по российским законам ему грозит до 15 лет лишения свободы.