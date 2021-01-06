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В Беларуси в 2020 году суды вынесли больше сотни «политических» приговоров
06.01.2021 11:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Более ста приговоров по политически мотивированным делам было вынесено белорусскими судами за прошлый год. Об этом
Правозащитники сообщают, что всего в Беларуси к концу 2020 года было вынесено 103 приговора по делам, связанным с избирательной кампанией и протестной активностью до и после президентских выборов в нашей стране.
Сообщается, что в большинстве случаев обвиняемым вменялось в вину нанесение травм силовикам или сопротивление при задержании — статьи 364 (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) и 363 (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющему общественный порядок) Уголовного кодекса Беларуси. В число самых распространенных также вошла уголовная статья 342 (Организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок).
Некоторое количество дел было возбуждено в связи с неправомерными действиями
Первым рассмотренным делом по статье о массовых беспорядках стал
Больше всего судебных решений по политически мотивированным делам вынесено в Минске — 40 приговоров. В регионах по 13 приговоров вынесено в Гомельской и Гродненской областях, по 11 — в Брестской и Витебской; 8 — в Минской, 7 — в Могилевской.
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Самыми распространенными уголовными статьями среди дел, по которым судами были вынесены решения, стали те, которые касаются насилия в отношении силовиков и...
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