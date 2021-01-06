Мужчину из Слуцка отправили на «химию» за то, что разбросал в августе шурупы у РОВД

Источник материала: Tut.by

Жителю Слуцка присудили год «химии» за то, что разбросал шурупы у здания РОВД — его обвиняли в хулиганстве.



Фото: Kurjer.info

По данным обвинения, мужчина 4 августа 2020 года, около 19.00, будучи нетрезвым, из хулиганских побуждений на автомобиле такси поехал в магазин «Строймаркет», где купил шурупы. После на этом же такси поехал к зданию РОВД, расположенному по улице Уласовца, где рассыпал купленные шурупы с целью повредить колеса служебного транспорта.

Обвиняемый в процессе вину признал и просил его «сильно материально не наказывать в связи с обстоятельствами семейного характера». Суд это ходатайство удовлетворил.

Житель Слуцка объяснил: «4 августа ехал с работы и увидел, что в городе стоят автозаки, затем поехал домой. После этого выпил, вызвал такси и решил посмотреть, что происходит в городе. Увидел, как ОМОН насильно забирает людей в автозаки. После поехал в строительный магазин, купил шурупы и, сидя на заднем сиденье такси, рассыпал их по улице Уласовца от здания РОВД до прокуратуры… Если бы был трезвый, такого бы не было».

По делу проходят двое потерпевших — сотрудники правоохранительных органов, колеса машин которых оказались проколоты. Гражданские иски они заявлять отказались, претензий не имеют, так как обвиняемым были принесены извинения и возмещена сумма, которую потерпевшие потратили на услуги СТО.

Гособвинитель Павел Нарута просил суд дать мужчине полтора года «домашней химии», но судья Александр Шутко решил все же направить мужчину в исправительное учреждение — итого год «химии».

Приговор может быть обжалован.