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"Белпочта" рассказала, как будет работать на Рождество

06.01.2021 11:59 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 янв – Sputnik. В связи с празднованием православного Рождества изменена работа почтовых отделений, сообщили на предприятии "Белпочта".

© Photo : РУП "Белпочта"
"Белпочта" пенсии за 7 января выплатит досрочно

Принято решение, что 6, 8 и 9 января почта в городе и на селе работает по обычному графику. В свою очередь 7 и 10 января являются выходными днями. В эти смены будут открыты только дежурные отделения почтовой связи.

Также принято решение о досрочной выплате пенсий, которые должны были быть выданы получателям 7 января. В Могилевской области пособия начали выплачивать с 5 января, во всех остальных областях и столице – с 6 января.

Информацию о работе дежурных отделений почтовой связи можно узнать в контакт-центре "Белпочты" по телефону 154.

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси 7 января признано выходным днем, поэтому все отделения связи, за исключением дежурных, будут закрыты.
 
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