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"Белпочта" рассказала, как будет работать на Рождество
06.01.2021 11:59 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 янв – Sputnik. В связи с празднованием православного Рождества изменена работа почтовых отделений, сообщили на предприятии "Белпочта".
© Photo : РУП "Белпочта"
Принято решение, что 6, 8 и 9 января почта в городе и на селе работает по обычному графику. В свою очередь 7 и 10 января являются выходными днями. В эти смены будут открыты только дежурные отделения почтовой связи.
Также принято решение о
Информацию о работе дежурных отделений почтовой связи можно узнать в контакт-центре "Белпочты" по телефону 154.
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В Беларуси 7 января признано выходным днем, поэтому все отделения связи, за исключением дежурных, будут закрыты.
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