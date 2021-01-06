"Белпочта" рассказала, как будет работать на Рождество

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 янв – Sputnik. В связи с празднованием православного Рождества изменена работа почтовых отделений, сообщили на предприятии "Белпочта".

Принято решение, что 6, 8 и 9 января почта в городе и на селе работает по обычному графику. В свою очередь 7 и 10 января являются выходными днями. В эти смены будут открыты только дежурные отделения почтовой связи.

Также принято решение о досрочной выплате пенсий, которые должны были быть выданы получателям 7 января. В Могилевской области пособия начали выплачивать с 5 января, во всех остальных областях и столице – с 6 января.

Информацию о работе дежурных отделений почтовой связи можно узнать в контакт-центре "Белпочты" по телефону 154.