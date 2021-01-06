Разрыв в заработке - почти 27%. Беларусь приняла программу, которая должна обеспечить равенство женщин и мужчин

Источник материала: Tut.by

Беларусь приняла национальный план действий по обеспечиваю гендерного равенства. Он рассчитан на 2021−2025 годы и направлен на предоставление равных прав и возможностей для мужчин и женщин.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Как указано в документе , опубликованном 6 января, цель этого плана — внедрить в реализацию государственной политики гендерного фактора как неотъемлемого условия равноценного развития человеческого капитала мужчин и женщин.

Делать это будут по нескольким направлениям: выравнивать социально-экономические возможности мужчин и женщин, содействовать совмещению родительских и профессиональных обязанностей, противодействовать насилию в семье и торговле людьми, обеспечивать гендерно-ориентированную охрану здоровья, совершенствовать институциональный механизм по обеспечению гендерного равенства, а также задействовать информационные и просветительские механизмы.

В индексе гендерного разрыва Беларусь занимает 29 место среди 153 стран мира (данные за 2019 года). По индексу гендерного неравенства страна находится на 27-й позиции. Согласно докладу о человеческом развитии за 2019 года, Беларусь входит в число 22 стран мира, где индекс человеческого развития женщин превосходит аналогичный показатель среди мужчин.

Такие высокие позиции в международных рейтингах, говорится в документе, обусловлены состоянием здоровья женщин, в том числе репродуктивным, высоким уровнем их образования, участия в принятии решений, положением на рынке труда.

Какая ситуация с равенством женщин и мужчин в стране сейчас

— Стабильным остается удельный вес женщин-руководителей в общей численности руководителей — на уровне 50 процентов, — пишут создатели национального плана.

Женщины широко представлены в государственном управлении — они составляют 68 процентов всех госслужащих, при этом на должностях руководителей организаций и заместителей их более 58 процентов, утверждается в документе. 69 процентов госслужащих, работающих в судебной системе, — тоже женщины.

По результатам выборов в 2019 году женщины занимают около 35 процент мест в парламенте. Среди студентов и магистрантов также преобладают девушки — их 52,2 процента.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Произошли «позитивные изменения в части повышения экономической самостоятельности женщин, создания условий для реализации их потенциала в социально-экономической сфере». За последние четыре года большее число женщин получило безвозмездную субсидию на организацию собственного дела. Число безработных женщин значительно снизилось. Например, в 2016 году их было 12 тысяч человек (34 процента от общего числа), в 2019-м — 3,2 тысячи (36,2 процента).

— Вместе с тем остается ряд вопросов, требующих дальнейшей консолидации усилий и планомерных действий, — отмечается в документа.

Среди женщин по-прежнему очень высока доля тех, кто работает в сфере услуг (а это 73,6 процента). Мужчины, как правило, работают в производственной сфере (там их 56,5 процента).

— Женщины составляют лишь 26,7 процента выпускников учебных заведений по специальностям, связанным с наукой, технологиями, инженерией и математикой, что свидетельствует о необходимости их дальнейшего продвижения в этих областях.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Отмечается гендерное неравенство в экономической сфере, обращают внимание авторы национального плана. Оценочный валовой национальный доход на душу населения у женщин ниже, чем у мужчин. Уровень занятости — тоже. Сохраняется разрыв и в оплате труда: согласно данным за 2019 года, заработок мужчин почти на 27 процентов выше, чем женщин.

В среднем женщины тратят в два раза больше времени, чем мужчины, на недоплачиваемый труд по уходу за детьми и на работу по дому. А если в семье есть дети до 10 лет, то разрыв увеличивается до 2,5 раз.

За последние десять лет разрыв в ожидаемой продолжительности жизни между мужчинами и женщинами сократился, но по-прежнему остаются значительным: более 10 лет. В 2019 году ожидаемая продолжительность жизни у женщин составила 79,4 года, у мужчин — 69,3.

— Несмотря на развитие законодательства о профилактике насилия в семье и развитие системы услуг, предоставляемых государством и общественными объединениями пострадавшим от насилия, требуются более оперативные и комплексные решения в целях противодействия насилию в семье. Наличие устоявшихся традиционных стереотипов, недостаточное осознание обществом необходимости гендерного равенства также является одним из препятствий на пути к достижению фактического равенства женщин и мужчин, — пишут в документе.

Из-за неравенства, в том числе гендерного, Беларусь теряет 6,4 процента в человеческом развитии — это следует из Доклада о человеческом развитии за 2019 год.

Что будут делать, чтобы обеспечить равенство

Беларусь планирует развивать и осуществлять гендерную политику по нескольким направлениям.

Выравнивание социально-экономических возможностей мужчин и женщин

Что будут делать:

проводить конкурсы и мероприятия, направленные на повышение престижа отцовства, праздновать Международный День отца;

продвигать и популяризировать среди нанимателей концепции «Компания, дружественная родителям», которая направлена на создание благоприятных условий труда для работником, на совмещение профессиональных функций и равноправного родительства;

помогать женщинам, в том числе в сельской местности, в организации предпринимательской, ремесленной деятельности, в оказании услуг в сфере агротуризма;

развивать предпринимательскую инициативу и профессиональный потенциал женщин;

сокращать список тяжелых работ и работ с вредными либо опасными условиями труда для женщин и другое.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

2. Обеспечение гендерно-ориентированной охраны здоровья

Что будут делать:

повышать компетентность врачей общей практики по вопросам репродуктивного и сексуального здоровья, включая репродуктивное и сексуальное здоровье подростков;

развивать службу планирования семьи;

разрабатывать и внедрять образовательные программы по вопросам профилактики и лечения рака шейки матки с привлечением международной экспертизы;

создавать разноуровневую систему охраны мужского репродуктивного здоровья;

разрабатывать просветительские программы по репродуктивному и сексуальному здоровью для подростков и другое.

3. Развитие институционального механизма по обеспечению гендерного равенства

Что будут делать:

рассматривать с заинтересованным органами госуправления и общественными объединениями рекомендаций Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин;

совершенствовать научно-методическое обеспечение системы образования с учетом принципа гендерного равенства и гендерных различий;

включать элементы гендерного анализа при разработке проектов нормативных актов по вопросам осуществления предпринимательской деятельности;

улучшать условия содержания задержанных иностранных граждан — построить и ввести в эксплуатацию центры временного содержания иностранцев;

обучать сотрудников МВД и Госпогранкомитета работе с мигрантами с учетом гендерных аспектов, организовывать тренинги по реагированию на случаи сексуального и гендерного насилия в отношении мигрантов и другое.

4. Противодействие насилию в семье и торговле людьми

Что будут делать:

совершенствовать законодательство в сфере предупреждения насилия в семье;

прорабатывать вопрос о создании реестра информации о случаях домашнего насилия;

оценивать потребности граждан в социальных услугах по выходу из трудной жизненной ситуации;

создавать для пожилых людей, людей с инвалидностью информационных материалов об оказании помощи пострадавшим от насилия в семье;

освещать в СМИ вопросы, связанные с домашним насилием;

создавать в Академии МВД межведомственный ресурсный центр по предупреждению насилия в семье, организовывать повышение квалификации по этому вопросу;

повышать квалификацию судей по вопросам профилактики и противодействия гендерному насилию (с акцентом на насилие в семье);

мониторить организацию работы по предупреждению насилия в семье, в том числе по работе «кризисных» комнат и другое.

5. Информационно-просветительское сопровождение мер, направленных на обеспечение гендерного равенства

Что будут делать:

проводить информационные и просветительские кампании, направленные на повышение уровня гендерной культуры белорусского общества;

размещать в СМИ и социальных сетях публикации по различным «гендерным» темам;

проводить круглые столы, научные конференции по гендерным проблемам и другие.