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Разрыв в заработке - почти 27%. Беларусь приняла программу, которая должна обеспечить равенство женщин и мужчин
06.01.2021 12:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Беларусь приняла национальный план действий по обеспечиваю гендерного равенства. Он рассчитан на 2021−2025 годы и направлен на предоставление равных прав и возможностей для мужчин и женщин.
Как указано
Делать это будут по нескольким направлениям: выравнивать социально-экономические возможности мужчин и женщин, содействовать совмещению родительских и профессиональных обязанностей, противодействовать насилию в семье и торговле людьми, обеспечивать гендерно-ориентированную охрану здоровья, совершенствовать институциональный механизм по обеспечению гендерного равенства, а также задействовать информационные и просветительские механизмы.
В индексе гендерного разрыва Беларусь занимает 29 место среди 153 стран мира (данные за 2019 года). По индексу гендерного неравенства страна находится на 27-й позиции. Согласно докладу о человеческом развитии за 2019 года, Беларусь входит в число 22 стран мира, где индекс человеческого развития женщин превосходит аналогичный показатель среди мужчин.
Такие высокие позиции в международных рейтингах, говорится в документе, обусловлены состоянием здоровья женщин, в том числе репродуктивным, высоким уровнем их образования, участия в принятии решений, положением на рынке труда.
Какая ситуация с равенством женщин и мужчин в стране сейчас
— Стабильным остается удельный вес женщин-руководителей в общей численности руководителей — на уровне 50 процентов, — пишут создатели национального плана.
Женщины широко представлены в государственном управлении — они составляют 68 процентов всех госслужащих, при этом на должностях руководителей организаций и заместителей их более 58 процентов, утверждается в документе. 69 процентов госслужащих, работающих в судебной системе, — тоже женщины.
По результатам выборов в 2019 году женщины занимают около 35 процент мест в парламенте. Среди студентов и магистрантов также преобладают девушки — их 52,2 процента.
Произошли «позитивные изменения в части повышения экономической самостоятельности женщин, создания условий для реализации их потенциала в социально-экономической сфере». За последние четыре года большее число женщин получило безвозмездную субсидию на организацию собственного дела. Число безработных женщин значительно снизилось. Например, в 2016 году их было 12 тысяч человек (34 процента от общего числа), в 2019-м — 3,2 тысячи (36,2 процента).
— Вместе с тем остается ряд вопросов, требующих дальнейшей консолидации усилий и планомерных действий, — отмечается в документа.
Среди женщин по-прежнему очень высока доля тех, кто работает в сфере услуг (а это 73,6 процента). Мужчины, как правило, работают в производственной сфере (там их 56,5 процента).
— Женщины составляют лишь 26,7 процента выпускников учебных заведений по специальностям, связанным с наукой, технологиями, инженерией и математикой, что свидетельствует о необходимости их дальнейшего продвижения в этих областях.
Отмечается гендерное неравенство в экономической сфере, обращают внимание авторы национального плана. Оценочный валовой национальный доход на душу населения у женщин ниже, чем у мужчин. Уровень занятости — тоже. Сохраняется разрыв и в оплате труда: согласно данным за 2019 года, заработок мужчин почти на 27 процентов выше, чем женщин.
В среднем женщины тратят в два раза больше времени, чем мужчины, на недоплачиваемый труд по уходу за детьми и на работу по дому. А если в семье есть дети до 10 лет, то разрыв увеличивается до 2,5 раз.
За последние десять лет разрыв в ожидаемой продолжительности жизни между мужчинами и женщинами сократился, но по-прежнему остаются значительным: более 10 лет. В 2019 году ожидаемая продолжительность жизни у женщин составила 79,4 года, у мужчин — 69,3.
— Несмотря на развитие законодательства о профилактике насилия в семье и развитие системы услуг, предоставляемых государством и общественными объединениями пострадавшим от насилия, требуются более оперативные и комплексные решения в целях противодействия насилию в семье. Наличие устоявшихся традиционных стереотипов, недостаточное осознание обществом необходимости гендерного равенства также является одним из препятствий на пути к достижению фактического равенства женщин и мужчин, — пишут в документе.
Из-за неравенства, в том числе гендерного, Беларусь теряет 6,4 процента в человеческом развитии — это следует из Доклада о человеческом развитии за 2019 год.
Что будут делать, чтобы обеспечить равенство
Беларусь планирует развивать и осуществлять гендерную политику по нескольким направлениям.
Что будут делать:
2. Обеспечение гендерно-ориентированной охраны здоровья
Что будут делать:
3. Развитие институционального механизма по обеспечению гендерного равенства
Что будут делать:
4. Противодействие насилию в семье и торговле людьми
Что будут делать:
5. Информационно-просветительское сопровождение мер, направленных на обеспечение гендерного равенства
Что будут делать:
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Разрыв в заработке - почти 27%. Беларусь приняла программу, которая должна обеспечить равенство женщин и мужчин
Беларусь приняла национальный план действий по обеспечиваю гендерного равенства. Он рассчитан на 2021−2025 годы и направлен на предоставление равных прав и...
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