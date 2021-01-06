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В Лиде осудили мужчину, который при задержании ударил пограничника ногой в лицо
06.01.2021 12:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд Лидского района вынес приговор жителю Вороновского района, которого в мае 2020-го года задержали около границы. Молодой человек не имел с собой документов и отказывался проехать на заставу для удостоверения личности. Он ругался, а при задержании — сопротивлялся, ударив ногой в лицо солдата-срочника. За насилие в отношении должностного лица мужчину приговорили к трем годам «химии», также он должен выплатить солдату две тысячи рублей,
Молодой человек
Сначала за неповиновение законным требованиям должностных лиц и нарушение пограничного режима мужчина был привлечен к административной ответственности и получил два штрафа на общую сумму 3915 рублей.
В конце декабря суд Лидского района рассматривал уже уголовное дело в отношении молодого человека. Он обвинялся в насилии в отношении должностного лица.
В итоге его приговорили к трем годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа («химия»), также он должен выплатить солдату две тысячи рублей в качестве компенсации.
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Молодой человек не имел с собой документов и отказывался проехать на заставу для удостоверения личности. Он ругался, а при задержании - сопротивлялся.
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