В Лиде осудили мужчину, который при задержании ударил пограничника ногой в лицо

Источник материала: Tut.by

Суд Лидского района вынес приговор жителю Вороновского района, которого в мае 2020-го года задержали около границы. Молодой человек не имел с собой документов и отказывался проехать на заставу для удостоверения личности. Он ругался, а при задержании — сопротивлялся, ударив ногой в лицо солдата-срочника. За насилие в отношении должностного лица мужчину приговорили к трем годам «химии», также он должен выплатить солдату две тысячи рублей, сообщает Госпогранкомитет.



Фото: gpk.gov.by, носит иллюстративный характер

Молодой человек ездил на машине в одном из населенных пунктов в непосредственной близости от белорусско-литовской границы. Никаких документов у него при себе не было. Когда его для проверки документов остановил пограничный наряд, мужчина категорически отказался поехать на заставу, более того, начал нецензурно выражаться. Пограничники несколько раз предупредили мужчину, что такое поведение недопустимо и объяснили, что в случае отказа выполнить законные требования его задержат с применением физической силы, а также составят административный протокол. Мужчина при задержании оказал сопротивление и ударил ногой в лицо солдата-срочника.

Сначала за неповиновение законным требованиям должностных лиц и нарушение пограничного режима мужчина был привлечен к административной ответственности и получил два штрафа на общую сумму 3915 рублей.

В конце декабря суд Лидского района рассматривал уже уголовное дело в отношении молодого человека. Он обвинялся в насилии в отношении должностного лица.

В итоге его приговорили к трем годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа («химия»), также он должен выплатить солдату две тысячи рублей в качестве компенсации.