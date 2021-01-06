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В Гомеле - новый главный архитектор. Что о нем известно
06.01.2021 12:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Кресло начальника Управления архитектуры и градостроительства Гомельского горисполкома, которое пустовало с мая прошлого года, занял Андрей Морозов.
Новому руководителю 37 лет. До назначения он работал заместителем главы администрации Новобелицкого района Гомеля, затем — заместителем начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства в этом же районе.
Напомним, должность главного архитектора города была вакантна с мая. До этого ее занимал Юрий Литвинов.
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Новому руководителю 37 лет.
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