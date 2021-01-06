В Гомеле - новый главный архитектор. Что о нем известно

Источник материала: Tut.by

Кресло начальника Управления архитектуры и градостроительства Гомельского горисполкома, которое пустовало с мая прошлого года, занял Андрей Морозов.





Новому руководителю 37 лет. До назначения он работал заместителем главы администрации Новобелицкого района Гомеля, затем — заместителем начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства в этом же районе.

Напомним, должность главного архитектора города была вакантна с мая. До этого ее занимал Юрий Литвинов.