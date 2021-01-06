ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Гомеле - новый главный архитектор. Что о нем известно

06.01.2021 12:33 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Кресло начальника Управления архитектуры и градостроительства Гомельского горисполкома, которое пустовало с мая прошлого года, занял Андрей Морозов.


Новому руководителю 37 лет. До назначения он работал заместителем главы администрации Новобелицкого района Гомеля, затем — заместителем начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства в этом же районе.

Напомним, должность главного архитектора города была вакантна с мая. До этого ее занимал Юрий Литвинов.

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
Полгода «домашней химии» получил 17-летний подросток, который пытался на акции в Бресте сжечь госфлаг
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

05.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика